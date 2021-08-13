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Min-Jae Kim resmen Fenerbahçe'de! 4 yıllık sözleşme

Min-Jae Kim resmen Fenerbahçe'de! 4 yıllık sözleşme

Fenerbahçe, "Canavar" lakaplı Güney Koreli savunmacı Min-Jae Kim'le 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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Fenerbahçe daha önce transfer görüşmelerini yürütmek için İstanbul'a getirttiği Min-Jae Kim'i resmen kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüp Güney Koreli futbolcunun transferini özel bir videoyla duyurdu.

"Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Fenerbahçemize hoş geldin"
Fenerbahçe'den transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, Çin'in Pekin Guoan takımından savunma oyuncusu Min-Jae Kim'i kadrosuna katmıştır. Kulübümüzle 4 yıllık anlaşma imzalayan 1996 doğumlu stopere Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Sahip olduğu 28 kupa ile kardeş ülke Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Fenerbahçemize hoş geldin Min-Jae Kim!

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