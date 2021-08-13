Yunanistan'dan Türkiye sınırına çelik duvar

Yunanistan, olası Afgan göçmen hareketliliğini durdurabilmek için Türkiye sınırındaki Dedeağaç'ta duvar inşa etti.

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Taliban, Afganistan topraklarında hükümet güçleriyle girdiği çatışmalarda vilayet merkezlerini ele geçirmeyi sürdürürken Avrupa'da 2015 yılındakine benzer bir göçmen hareketliliğinin yaşanacağı endişesi hakim. Avrupa Birliği (AB) üyesi bazı ülkeler kıtaya olası Afgan göçünün önüne geçilmesi için Brüksel'den bölgedeki ülkelerin hareketliliği durdurmasına yardım etmesini istiyor.

Afgan göçmen hareketliliğine karşı duvar

Yunanistan'ın Türkiye sınırına inşa ettiği çelik duvar bu endişenin bir yansıması olarak görülüyor. Atina, Dedeağaç'ta yapımı tamamlanan duvar ile "Muhtemel kaçak geçişlere karşı hazırız" mesajı veriyor. Geçişleri engellemek için inşası geçtiğimiz aylarda başlayan 40 kilometrelik çelik duvarın yapımı tamamlandı.