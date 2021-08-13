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Yangın ve sellerden zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatılacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yangın ve sellerden zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatılacak

Türkiye'de yangın ve sel afetlerinden zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatılmasına ilişkin karar Resmi Gazetede yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan karara göre Türkiye'de yakın zamanda yaşanan yangın ve seller ile bundan sonra meydana gelecek benzeri afetler sonrasında uygulanmak üzere genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlaması amacıyla insani yardım kampanyası başlatılacak.

Bu kapsamda koordinasyonu sağlamak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı görevlendirildi.

Kampanya kapsamında valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla kamu bankaları veya özel bankalar nezdinde açılacak özel hesaplar AFAD Başkanlığınca duyurulacak.

AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinde ayni ve nakdi yardımların etkili, verimli ve yerinde dağıtılabilmesi için AFAD koordinasyonunda yapılacağını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada ayni yardımların afet bölgelerinde oluşturulacak depolar, nakdi yardımların ise daha önce duyurulan hesaplar üzerinden yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Batı Karadeniz bölgemizde meydana gelen sel felaketinde daha önceki afetlerde olduğu gibi ayni ve nakdi yardımlar etkili, verimli ve yerinde dağıtılabilmesi için AFAD koordinasyonunda yapılacaktır" ifadesine yer verildi.

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