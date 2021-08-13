Türkiye 13 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 285 bin 242 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 21 bin 372 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 82 milyon 621 bin 415'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Ağustos 2021 Cuma günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 285 bin 242 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 21 bin 372 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 16 bin 492 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70.41, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 52.21 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 43 milyon 704 bin 72'si birinci doz, 32 milyon 406 bin 947'si ikinci doz, 6 milyon 510 bin 396'sı üçüncü doz olmak üzere toplam 82 milyon 621 bin 415'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Vaka sayılarındaki azalma henüz istediğimiz seviyede değil. Daha çok bağışıklık kazandıkça ve tedbirlere uydukça başarılı olacağız. Yarın daha güvenli olsun istiyorsak bugün daha tedbirli olalım" değerlendirmesinde bulundu.