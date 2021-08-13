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Siirt’te serinlemek için suya giren 2 kız kardeş boğuldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Siirt’te serinlemek için suya giren 2 kız kardeş boğuldu

SİİRT'in Eruh ilçesine bağlı Zorava Çayı'na serinlemek için giren 2 kız kardeş boğularak hayatını kaybetti.

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SİİRT'in Eruh ilçesinde meydana gelen olayda; piknik yapmak için Zorava Çayı kenarına giden Nas ailesinin iki kızı serinlemek için girdikleri suda boğuldu.

Çaya giren Gule Nas (15) ve Hasret Nas (13) adlı iki kız kardeşin bir süre sonra gözden kaybolması üzerine olay yerine çağrılan UMKE ve çevredeki vatandaşların yardımıyla yapılan arama çalışmaları sonucunda iki kız kardeş baygın halde sudan çıkarıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kardeş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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