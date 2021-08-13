BIST 1.448
DOLAR 8,52
EURO 10,06
ALTIN 486,81
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Antalya Alanya'da 2 kadına cinsel istismarda bulunan cinci hoca tutuklandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Antalya Alanya'da 2 kadına cinsel istismarda bulunan cinci hoca tutuklandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 'cin çıkarma' seansı yaptığı ve 2 kadına cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen Hakan Azak (38) tutuklandı.

Abone ol

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde cin çıkardığı iddia edilen Hakan Azak'ın (38) taciz ettiği ve ilişkiye zorladığı öne sürülen H.K. (32) ve G.G. (46) adlı kadınlar, şüpheli hakkında jandarmaya şikayetçi oldu.

Bir süredir kendisinde cin olduğu iddiasıyla sözde cinci hoca Hakan Azak'a eşiyle birlikte gittiğini anlatan H.K., şüpheli tarafından elle taciz edildiğini, kendisiyle ilişkiye girme isteğini reddettiği için tehdit edildiğini ifade etti. H.K., sözde hocanın ilişki isteğini kabul etmezse kendisine ve ailesine cinleri musallat edeceği şeklinde tehdit ettiğini, telefonundan engellemesine rağmen başka numaralardan arayarak rahatsız etmeye devam ettiğini kaydetti.

Hakan Azak'ın ayrıca seans uyguladığı G.G. adlı kadını da aynı şekilde taciz ettiği, H.K.'yi kendisine ayarlamazsa ona da cinleri musallat edeceği şeklinde tehdit ettiği iddia edildi.

Tehditlere dayanamayan kadınlar, eşleriyle birlikte Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına giderek Hakan Azak hakkında şikayetçi oldu. Jandarma tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakan Azak, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı CANLI YAYIN
Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı CANLI YAYIN
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Min-Jae Kim resmen Fenerbahçe'de! 4 yıllık sözleşme
Min-Jae Kim resmen Fenerbahçe'de! 4 yıllık sözleşme
Kastamonu'da annesiz kaldığı söylenen bebeğin ailesinden iyi haber
Kastamonu'da annesiz kaldığı söylenen bebeğin ailesinden iyi haber
Yunanistan'dan Türkiye sınırına çelik duvar
Yunanistan'dan Türkiye sınırına çelik duvar
İŞKUR koronavirüs salgını döneminde vatandaşlara 57 milyar lira destek sağladı
İŞKUR koronavirüs salgını döneminde vatandaşlara 57 milyar lira destek sağladı
Devlet Bahçeli'den Altındağ'daki olaylarla ilgili dikkat çeken çıkış
Devlet Bahçeli'den Altındağ'daki olaylarla ilgili dikkat çeken çıkış
Kocaeli'de soluk borusuna kaçan baklava nedeniyle nefessiz kalan kişi kurtarılamadı
Kocaeli'de soluk borusuna kaçan baklava nedeniyle nefessiz kalan kişi kurtarılamadı
Yangın ve sellerden zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatılacak
Yangın ve sellerden zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatılacak
Günün umut veren karesi selin yıktığı Bozkurt'tan geldi
Günün umut veren karesi selin yıktığı Bozkurt'tan geldi