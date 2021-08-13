Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı golleri ve geniş özeti
Süper Lig 2021-2022 sezonunun açılış maçında Çaykur Rizespor'u konuk eden son şampiyon Beşiktaş; N'Koudou, Atiba ve Larin'in golleriyle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak lige 3 puanla başladı.Abone ol
Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezona da hızlı başladı. Ligde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Kartal, 2021-2022 sezonunun açılış maçında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş, 9. dakikada N'Koudou'nun golüyle öne geçti. Maç boyunca rakip yarı alanda oynayan Kartal, 52. dakikada Atiba'yla farkı 2'ye çıkarırken 90+3. dakikada Larin maçın skorunu 3-0 olarak belirleyen golü kaydetti.
Sezona üç puanla başlayan Beşiktaş, ligin ikinci haftasında Gaziantep FK'ye konuk olacak. Çaykur Rizespor ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
Maçtan önemli dakikalar
9. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kenan Karaman'ın pasıyla altıpas önünde topla buluşan N'Koudou rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ çaprazdan sert bir vuruşta topu ağlara gönderdi: 1-0
11. dakikada Kenan Karaman'ın kafayla indirdiği topu iyi kontrol eden Salih Uçan'ın ceza yayı içinden sol ayağıyla şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş soyunma odasına 1-0 üstün girdi.
52. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. N'Koudou'nun ara pasında ceza sahası içi sağ taraf son çizgide topu kontrol eden Rosier altıpas önünde müsait durumda bulunan Atiba'yı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0
90+3. dakikada Beşiktaş 3. golünü buldu. Orta alanda De Souza kazandığı topu sağdan bindiren Gökhan Töre'nin önüne bıraktı. Bu oyuncunun rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan'dan dönen topu Larin filelerle buluşturdu: 3-0
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Beşiktaş: 3 - 0 :Çaykur Rizespor
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, De Souza, Ghezzal (Dk. 78 Gökhan Töre), Atiba (Dk. 88 Necip Uysal), Salih Uçan (Dk. 70 Oğuzhan Özyakup), N'Koudou (Dk. 69 Larin), Kenan Karaman (Dk. 78 Güven Yalçın)
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano (Dk. 88 Eren Karadağ), Selim Ay, Holmen, Cemali Sertel (Dk. 82 Alberk Koç), Djokovic, Alper Potuk, Dabo (Dk. 67 Yasin Pehlivan), Mendes (Dk. 82 Mahsun Çapkan), Sabo, Remy (Dk. 67 Emir Dilaver)
Goller: Dk. 9 N'Koudou, Dk. 52 Atiba, Dk. 90+3 Larin (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 33 Sabo (Çaykur Rizespor), Dk. 45 Welinton, Dk. 84 Güven Yalçın (Beşiktaş)