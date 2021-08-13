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FETÖ şüphelileri sınırı geçemeden yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
FETÖ şüphelileri sınırı geçemeden yakalandı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yaptıkları iddia edilen ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 3 şüpheli yakalandı.

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EDİRNE İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri, şüphelendikleri otomobili Dörtyol kavşağında durdurdu. Otomobilde yapılan kontrollerde aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi olarak yargılanmalarına devam edildiği öğrenilen kişilerin de olduğu 3 kişi gözaltına alındı.

FETÖ şüphelisi E.Ş., H.D. ve F.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli E.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. FETÖ şüphelilerinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yaptıkları öne sürüldü.

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