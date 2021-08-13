Kastamonu Belediyesi tarafından güncel ihtiyaç listesi paylaşıldı
Batı Karadeniz'de şiddetli yağış sele neden oldu. Kastamonu'da 32, Sinop'ta 6 olmak üzere can kaybı 38'e yükseldi. Yaşanan sel felaketi sonrasında Kastamonu Belediyesi tarafından güncel ihtiyaç listesi paylaşıldı.Abone ol
Hazır gıdalardan bebek mamasına, el fenerinden battaniyeye kadar çok sayıda ihtiyaç ürününün bulunduğu liste bölgedeki durumu da gözler önüne serdi.
Liste ile birlikte paylaşılan bilgi notunda yardımların Kastamonu'daki sanal marketlerden yapılabileceği hatırlatıldı.