BIST 1.448
DOLAR 8,51
EURO 10,06
ALTIN 487,08
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Kastamonu Belediyesi tarafından güncel ihtiyaç listesi paylaşıldı

Kastamonu Belediyesi tarafından güncel ihtiyaç listesi paylaşıldı

Batı Karadeniz'de şiddetli yağış sele neden oldu. Kastamonu'da 32, Sinop'ta 6 olmak üzere can kaybı 38'e yükseldi. Yaşanan sel felaketi sonrasında Kastamonu Belediyesi tarafından güncel ihtiyaç listesi paylaşıldı.

Abone ol

Hazır gıdalardan bebek mamasına, el fenerinden battaniyeye kadar çok sayıda ihtiyaç ürününün bulunduğu liste bölgedeki durumu da gözler önüne serdi.

Liste ile birlikte paylaşılan bilgi notunda yardımların Kastamonu'daki sanal marketlerden yapılabileceği hatırlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ şüphelileri sınırı geçemeden yakalandı
FETÖ şüphelileri sınırı geçemeden yakalandı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Kastamonu Bozkurt'ta HES'ler mi patladı? DSİ'den açıklama geldi
Kastamonu Bozkurt'ta HES'ler mi patladı? DSİ'den açıklama geldi
Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı golleri ve geniş özeti
Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı golleri ve geniş özeti
Rize'de sağanak yağış yolları göle çevirdi, Ağaran Şelalesi de taştı
Rize'de sağanak yağış yolları göle çevirdi, Ağaran Şelalesi de taştı
Min-Jae Kim resmen Fenerbahçe'de! 4 yıllık sözleşme
Min-Jae Kim resmen Fenerbahçe'de! 4 yıllık sözleşme
Siirt’te serinlemek için suya giren 2 kız kardeş boğuldu
Siirt’te serinlemek için suya giren 2 kız kardeş boğuldu
Kastamonu'da annesiz kaldığı söylenen bebeğin ailesinden iyi haber
Kastamonu'da annesiz kaldığı söylenen bebeğin ailesinden iyi haber
Yunanistan'dan Türkiye sınırına çelik duvar
Yunanistan'dan Türkiye sınırına çelik duvar
Türkiye 13 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 13 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu