BIST 1.448
DOLAR 8,52
EURO 10,05
ALTIN 487,53
HABER /  GÜNCEL

İstanbul internet kesintisi saati 14 Ağustos Türk Telekom ne zaman gelecek?

İstanbul internet kesintisi saati 14 Ağustos Türk Telekom ne zaman gelecek?

İSTANBUL'da 2 gün sürecek internet kesintisi yaşanacak Türk Telekom internet kesintisi listesini yayımladı. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde 14 Ağustos cumartesi günü internet ve telefon kesintisi yaşanacak? İstanbul'da internet ne zaman gelecek Türk Telekom listesi

Abone ol

İSTANBUL'da bugün yani 14 Ağustos cumartesi bazı ilçelerde internet ve telefon kesintisi yaşanacak. Türk Telekom, önümüzdeki 2 gün boyunca gerçekleştireceği planlı internet ve telefon kesintisinin nerelerde ve hangi saat dilimlerinde olacağını duyurdu.

Resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda önümüzdeki iki gün boyunca bazı il ve ilçelerde kısa süreli olarak internet kesintisi yapılacağı bildirildi.

Peki İstanbul'da hangi ilçelere internet kesintisi yaşanacak: 

İSTANBUL
- ISTANBUL USKUDAR 4.5G SES - 14.08.2021 - 14.08.2021
- ISTANBUL TUZLA TUM UYGULAMALAR - 13.08.2021 - 13.08.2021
- ISTANBUL PENDIK TUM UYGULAMALAR - 13.08.2021 - 13.08.2021

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara internet kesintisi saati 14 Ağustos Türk Telekom ne zaman gelecek?
Ankara internet kesintisi saati 14 Ağustos Türk Telekom ne zaman gelecek?
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Beşiktaş Çarşı mülteciye de karşı
Beşiktaş Çarşı mülteciye de karşı
FETÖ şüphelileri sınırı geçemeden yakalandı
FETÖ şüphelileri sınırı geçemeden yakalandı
Kastamonu Belediyesi tarafından güncel ihtiyaç listesi paylaşıldı
Kastamonu Belediyesi tarafından güncel ihtiyaç listesi paylaşıldı
ABD'den Afganistan açıklaması! Taliban'a gözdağı
ABD'den Afganistan açıklaması! Taliban'a gözdağı
Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı golleri ve geniş özeti
Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı golleri ve geniş özeti
Rize'de sağanak yağış yolları göle çevirdi, Ağaran Şelalesi de taştı
Rize'de sağanak yağış yolları göle çevirdi, Ağaran Şelalesi de taştı
Antalya Alanya'da 2 kadına cinsel istismarda bulunan cinci hoca tutuklandı
Antalya Alanya'da 2 kadına cinsel istismarda bulunan cinci hoca tutuklandı
Min-Jae Kim resmen Fenerbahçe'de! 4 yıllık sözleşme
Min-Jae Kim resmen Fenerbahçe'de! 4 yıllık sözleşme