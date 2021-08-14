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Denizli internet kesintisi saati 14 Ağustos ne zaman gelecek?

Denizli internet kesintisi saati 14 Ağustos ne zaman gelecek?

DENİZLİ'de 2 gün sürecek internet kesintisi yaşanacak Türk Telekom internet kesintisi listesini yayımladı. Peki Denizli'de hangi ilçelerde 14 Ağustos cumartesi günü internet ve telefon kesintisi yaşanacak? Denizli'de internet ne zaman gelecek Türk Telekom listesi

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DENİZLİ'de bugün yani 14 Ağustos cumartesi bazı ilçelerde internet ve telefon kesintisi yaşanacak. Türk Telekom, önümüzdeki 2 gün boyunca gerçekleştireceği planlı internet ve telefon kesintisinin nerelerde ve hangi saat dilimlerinde olacağını duyurdu.

Resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda önümüzdeki iki gün boyunca bazı il ve ilçelerde kısa süreli olarak internet kesintisi yapılacağı bildirildi.

Peki Denizli'de hangi ilçelere internet kesintisi yaşanacak: 

DENİZLİ
- DENIZLI CIVRIL 4.5G SES, 2G SES VE DATA SERVISLERI, 3G SES VE DATA SERVISLERI, 4.5G DATA - 13.08.2021 - 13.08.2021
- DENIZLI PAMUKKALE 2G SES VE DATA SERVISLERI, 3G SES VE DATA SERVISLERI - 14.08.2021 - 14.08.2021

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