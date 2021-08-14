Türk Telekom internet kesintisi Aydın'da ne zaman gelecek?

AYDIN'da 2 gün sürecek internet kesintisi yaşanacak Türk Telekom internet kesintisi listesini yayımladı. Peki Aydın'da hangi ilçelerde 14 Ağustos cumartesi günü internet ve telefon kesintisi yaşanacak? Aydın'da internet ne zaman gelecek Türk Telekom listesi

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AYDIN'da bugün yani 14Ağustos cumartesi bazı ilçelerde internet ve telefon kesintisi yaşanacak. Türk Telekom, önümüzdeki 2 gün boyunca gerçekleştireceği planlı internet ve telefon kesintisinin nerelerde ve hangi saat dilimlerinde olacağını duyurdu.

Resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda önümüzdeki iki gün boyunca bazı il ve ilçelerde kısa süreli olarak internet kesintisi yapılacağı bildirildi.

Peki Aydın'da hangi ilçelere internet kesintisi yaşanacak:

AYDIN

- AYDIN KOCARLI, CAGRI ALAMAMA PROBLEMI, FAX VE DATA SERVISLERI - 13.08.2021 - 13.08.2021

- AYDIN SOKE, CAGRI ALAMAMA PROBLEMI, FAX VE DATA SERVISLERI - 13.08.2021 - 13.08.2021

- AYDIN KUSADASI, CAGRI ALAMAMA PROBLEMI, FAX VE DATA SERVISLERI - 13.08.2021 - 13.08.2021