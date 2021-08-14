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Sakarya internet kesintisi 14 Ağustos Türk Telekom ne zaman gelecek ?

Sakarya internet kesintisi 14 Ağustos Türk Telekom ne zaman gelecek ?

SAKARYA'da 2 gün sürecek internet kesintisi yaşanacak Türk Telekom internet kesintisi listesini yayımladı. Peki Sakarya'da hangi ilçelerde 14 Ağustos cumartesi günü internet ve telefon kesintisi yaşanacak? Sakarya'da internet ne zaman gelecek Türk Telekom listesi

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SAKARYA'da bugün yani 14 Ağustos cumartesi bazı ilçelerde internet ve telefon kesintisi yaşanacak. Türk Telekom, önümüzdeki 2 gün boyunca gerçekleştireceği planlı internet ve telefon kesintisinin nerelerde ve hangi saat dilimlerinde olacağını duyurdu.

Resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda önümüzdeki iki gün boyunca bazı il ve ilçelerde kısa süreli olarak internet kesintisi yapılacağı bildirildi.

Peki Sakarya'da hangi ilçelere internet kesintisi yaşanacak: 

SAKARYA
- SAKARYA KAYNARCA TUM UYGULAMALAR - 12.08.2021 - 13.08.2021
- SAKARYA SOGUTLU, TUM UYGULAMALAR - 12.08.2021 - 13.08.2021
- SAKARYA ERENLER TUM UYGULAMALAR - 13.08.2021 - 13.08.2021

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