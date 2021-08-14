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Konya'da internet ne zaman gelecek Türk Telekom internet kesintisi

Konya'da internet ne zaman gelecek Türk Telekom internet kesintisi

KONYA'da 2 gün sürecek internet kesintisi yaşanacak Türk Telekom internet kesintisi listesini yayımladı. Peki Konya'da hangi ilçelerde 14 Ağustos cumartesi günü internet ve telefon kesintisi yaşanacak? Konya'da internet ne zaman gelecek Türk Telekom listesi

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KONYA'da bugün yani 14Ağustos cumartesi bazı ilçelerde internet ve telefon kesintisi yaşanacak. Türk Telekom, önümüzdeki 2 gün boyunca gerçekleştireceği planlı internet ve telefon kesintisinin nerelerde ve hangi saat dilimlerinde olacağını duyurdu.

Resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda önümüzdeki iki gün boyunca bazı il ve ilçelerde kısa süreli olarak internet kesintisi yapılacağı bildirildi.

Peki Konya'da hangi ilçelere internet kesintisi yaşanacak: 

KONYA
- KONYA SELCUKLU 2G DATA (GPRS) SERVISI, 2G SES VE DATA SERVISLERI, 3G SES VE DATA SERVISLERI - 12.08.2021 - 13.08.2021
- KONYA SELCUKLU 2G SES SERVISI, 2G SES VE DATA SERVISLERI, 3G SES SERVISI, 3G SES VE DATA SERVISLERI, 4.5G SES - 13.08.2021 - 14.08.2021
- KONYA ILGIN 2G DATA (GPRS) SERVISI, 2G SES VE DATA SERVISLERI, 3G SES VE DATA SERVISLERI - 13.08.2021 - 13.08.2021
- KONYA KARATAY 2G DATA (GPRS) SERVISI, 2G SES VE DATA SERVISLERI, 3G SES VE DATA SERVISLERI - 14.08.2021 - 14.08.2021

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