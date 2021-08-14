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Bolu'da Suriyeli istemeyen Tanju Özcan mülteci işçi çalıştırmış!

Suriyeliler'i görmek istemiyoruz diyerek Bolu'da yaşayan tüm yabancıların su faturası vergi gibi ödemelerine fahiş zam yapan Tanju Özcan'ın şehrin çalışmalarında mülteci işçi çalıştırdığı ortaya çıktı.

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Mültecileri hedef alan CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, kentteki kaldırım taşlarını döşeyen işçileri mültecilerden seçtiği ortaya çıktı. Özcan, ucuza çalıştırdığı mülteci işçilere suyu 10 kat pahalı satmaya çalışıyor.

“Bolu’da Suriyeli görmek istemiyoruz” diyen ve mültecilerin şehri terk etmesi için kentte yaşayan yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisine 10 kat zam yapacağını açıklayan CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, kentteki kaldırım taşlarını döşeyen işçileri mültecilerden seçmesi dikkat çekti. 31 Mart yerel seçimlerinden önce açıkça mülteci ve özellikle de Suriyeli düşmanlığı yapan, aşevini kapatarak belediye tarafından mültecilere verilen ayni ve nakdi yardımı kesen Özcan’ın kendi evinde sigortasız mülteci çalıştırdığı da gündeme gelmişti.

Aralarında Iraklı mültecilerin de bulunduğu işçilerin geçtiğimiz bir ay içinde Özcan’ın mültecilere kin ve nefret kustuğu günlerde de kent merkezindeki kaldırımları döşediği öğrenildi.

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