Melih Gökçek'ten Mustafa Sarıgül'e tam destek! Bravo Sarıgül

ANKARA'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül’e destek geldi. İşte Gökçek'e, Sarıgül'e 'bravo' dedirten olay....

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Ankara’nın Belediye Başkanı Melih Gökçek’ten, Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül’e destek geldi. Gökçek, Sarıgül’ün göçmenler konusunda söylediği “Türkiye ABD’nin çöplüğü olamaz” sözlerine “Bravo Sarıgül” diyerek destek çıktı.

Gökçek paylaşımında, “Afganlı göçmen meselesi ile Suriyeli göçmen meselesini mükemmel tahlil etmiş… Türkiye ABD’nin çöplüğü olamaz… Diyorum yaa… Elbette sol muhalefet olacak. Birçok konuda da muhalefet yapacak. Ama millî konularda iktidar muhalefet düşmanlığı yapmayacak…” ifadelerini kullandı.