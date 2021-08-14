BIST 1.448
DOLAR 8,52
EURO 10,05
ALTIN 487,53
HABER /  POLİTİKA

Melih Gökçek'ten Mustafa Sarıgül'e tam destek! Bravo Sarıgül

Melih Gökçek'ten Mustafa Sarıgül'e tam destek! Bravo Sarıgül

ANKARA'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül’e destek geldi. İşte Gökçek'e, Sarıgül'e 'bravo' dedirten olay....

Abone ol

Ankara’nın Belediye Başkanı Melih Gökçek’ten, Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül’e destek geldi. Gökçek, Sarıgül’ün göçmenler konusunda söylediği “Türkiye ABD’nin çöplüğü olamaz” sözlerine “Bravo Sarıgül” diyerek destek çıktı. 

Gökçek paylaşımında, “Afganlı göçmen meselesi ile Suriyeli göçmen meselesini mükemmel tahlil etmiş… Türkiye ABD’nin çöplüğü olamaz… Diyorum yaa… Elbette sol muhalefet olacak. Birçok konuda da muhalefet yapacak. Ama millî konularda iktidar muhalefet düşmanlığı yapmayacak…” ifadelerini kullandı. 

ÖNCEKİ HABERLER
2021 yılının ilk altı ayında felaketlerden dünyanın kaybettiği para 77 milyar dolar
2021 yılının ilk altı ayında felaketlerden dünyanın kaybettiği para 77 milyar dolar
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Yerli aşı Turkovac'tan 'Delta Varyantı' hamlesi! Harekete geçildi
Yerli aşı Turkovac'tan 'Delta Varyantı' hamlesi! Harekete geçildi
Lübnan'da onlarca kişi, akaryakıt sübvansiyonunu kaldıran Merkez Bankası Başkanı'nın evini basmak istedi
Lübnan'da onlarca kişi, akaryakıt sübvansiyonunu kaldıran Merkez Bankası Başkanı'nın evini basmak istedi
NATO'dan Taliban'ı tanımayacağız açıklaması
NATO'dan Taliban'ı tanımayacağız açıklaması
İzmir Çeşme'de orman yangını başladı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
İzmir Çeşme'de orman yangını başladı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Canlı yayının ardından gidip teslim olan cinayet zanlısı tutuklandı
Canlı yayının ardından gidip teslim olan cinayet zanlısı tutuklandı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer noktayı koydu! Okullar tarihinde açılacak, yüz yüze eğitim yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer noktayı koydu! Okullar tarihinde açılacak, yüz yüze eğitim yapılacak
Ekrem İmamoğlu: Cemevleri ibadethanedir, başka hiçbir tanıma muhtaç değildir
Ekrem İmamoğlu: Cemevleri ibadethanedir, başka hiçbir tanıma muhtaç değildir
'Pudra şekerci' Kürşat Ayvatoğlu’na 20 yıl hapis istendi! Kanından çıkmayan uyuşturucu yok
'Pudra şekerci' Kürşat Ayvatoğlu’na 20 yıl hapis istendi! Kanından çıkmayan uyuşturucu yok