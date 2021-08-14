2021 yılının ilk altı ayında felaketlerden dünyanın kaybettiği para 77 milyar dolar

Bu yıl ilk altı ay içinde doğal ve insan kaynakları felaketler dünyada 77 milyar dolar kayba neden oldu.

Abone ol

Dünyanın önde gelen reasürans şirketlerinden “Swiss Re”, 2021 yılının ilk altı ayında doğal ve insan hatasından kaynaklanan felaketlerin maliyetinin 77 milyar doları bulduğunu açıkladı.

Merkezi Zürih’te bulunan sigortacıları sigortalayan İsviçreli şirket, ABD’deki Uri fırtınası ile haziran ayında Almanya ile komşularını etkileyen fırtınaların maddi zararların artmasında önemli rol oynadığını aktardı.

Swiss Re tarafından yapılan yazılı açıklamada, ”Doğal felaketler 74 milyar dolar, insan kaynaklı felaketler ise 3 milyar dolar ekonomik kayba yol açtı.” denildi.

Haziran ayından bu yana aşırı sıcaklar yüzünden Kaliforniya’da süren orman yangınlarının mali faturasının da büyük olduğu vurgulanırken, küresel ısınmanın aşı sıcakları beraberinde getirdiği ve iklim koşullarında ciddi anormallikler yaşandığı kaydedildi.

Geçen yıl ilk altı ay içinde doğal ve insan kaynakları felaketler dünyada 114 milyar dolar kayba yol açtı. Son 10 yıl içinde ilk altı ayda felaketler ortalama 108 milyar dolar kayba neden oldu.

Bununla birlikte felaketlerin sigorta şirketlerine verdiği kayıpların bu rakamlardan çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

ABD’nin Texas eyaletini etkisi altına alan Uri kasırgasının sigortacılara maliyetinin 15 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Avrupa’da haziran ayında etkili olan fırtınaların ise sigorta şirketlerine 4,5 milyar dolara mal olduğu belirtiliyor.



İsviçreli şirket, Türkiye, Yunanistan ve İtalya’daki orman yangınlarının önemli miktarda maddi hasara yol açacağı tahmininde bulundu.