Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e yönelik saldırı girişimleriyle ilgili olay çıkış! Danışıklı dövüş

MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in son yurt gezilerinde saldırıya varan tepkilerle karşılaşmasını "danışıklı dövüş' olarak niteledi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yurt gezilerine devam eden İYİ Parti Meral Akşener'e Rize ve Sivas'ta yapılan saldırı girişimlerine 'Danışıklı dövüş' değerlendirmesi yaptı. İşte Devlet Bahçeli'nin Twitter hesabı üzerinden yaptığı o açıklama:

"Ülkemiz çok ciddi risk altındadır. İstismar ve ihanet kol koladır. Bunlar oluyorken, İP Başkanı’nın ziyaret ettiği yerlerde, tıpkı bir tiyatro sahnesini andıran danışıklı dövüş tartışmaları ve karşılıklı söz düelloları da başka bir damardan Türkiye’ye kurulmuş tuzaktır."