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İYİ Partili Taylan Yıldız'dan Bozkurt sel felaketi için tepki çeken sözler!

İYİ Partili Taylan Yıldız'dan Bozkurt sel felaketi için tepki çeken sözler!

İYİ Partili Taylan Yıldız'ın Bozkurt'ta meydana gelen sel felaketi için attığı tweetle tepki çekti.

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Batı Karadeniz, 3 gündür aşırı yağışın ardından gelen sel ve heyelanla mücadele ediyor. Kastamonu’da meydana gelen selde ilçe merkezi sular altında kaldı. Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 olmak üzere şu ana kadar 40 insan hayatını kaybetti.

Acılar üzerinden siyaset

Tüm imkanlarla yaraların sarılması için seferber olunurken, muhalefet partileri yaşanan felaket üzerinden siyasi rant sağlamanın derdine düştü. Onlardan biri İYİ Partili Taylan Yıldız.

'Müstahak' imasında bulundu

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yıldız, sel sularının yuttuğu Bozkurt ilçesinin AK Partili olduğunu vurgulayıp, yaşananların 'müstahak' olduğuna yönelik bir imada bulundu.

İYİ Partili Yıldız, yaptığı paylaşımda, "Bozkurt Belediye Başkanı AK Parti'li. Çevre ve Şehircilik Bakanı AK Parti'li. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti'li. Cumhurbaşkanı AK Parti'li. Ver yetkiyi gör etkiyi dediler. Gördük." ifadelerini kullandı.

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