BIST 1.448
DOLAR 8,52
EURO 10,05
ALTIN 487,53
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Adana Demirspor maçı öncesi Fenerbahçe'de 2 önemli eksik

Adana Demirspor maçı öncesi Fenerbahçe'de 2 önemli eksik

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk maçında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak. Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 2 önemli oyuncusundan faydalanamayacak.

Abone ol

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Uzun süredir şampiyonluk hasreti bulunan sarı-lacivertliler, Adan Demirspor deplasmanında kazanarak iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Pelkas ve Valencia yok

Sarı-lacivertlilerde hazırlık döneminde en çok göze çarpan 2 hücum oyuncusu maç öncesi yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de omuz sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas ile adele ağrısı yaşayan Enner Valencia, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.

Yeni transferlerden bir ismin lisansı çıkarıldı

Fenerbahçe, sezon öncesi şu ana dek 5 yeni transferle kadrosunu güçlendirdi.

Sarı-lacivertliler, Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp, Steven Caulker, Serdar Dursun ve Min-Jae Kim'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi ise bu isimlerden şu ana dek sadece Serdar Dursun'un lisansı çıkarıldı.

Sarı-lacivertlilerde diğer oyuncuların ise Adana Demirspor deplasmanında oynaması için maç saatine kadar lisanslarının TFF listesine eklenmesi gerekiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Partili Taylan Yıldız'dan Bozkurt sel felaketi için tepki çeken sözler!
İYİ Partili Taylan Yıldız'dan Bozkurt sel felaketi için tepki çeken sözler!
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
İHA/SİHA üreticisi Baykar'dan Ukrayna’ya yatırım yapma kararı
İHA/SİHA üreticisi Baykar'dan Ukrayna’ya yatırım yapma kararı
Sık sık vitamin alanlar dikkat! DNA hasarına bile yol açıyor!
Sık sık vitamin alanlar dikkat! DNA hasarına bile yol açıyor!
Kanada, nitelikli Afgan göçmenleri alacağını açıkladı
Kanada, nitelikli Afgan göçmenleri alacağını açıkladı
TBMM hazırladığı korkunç rapor! Türkiye için daha da kötüleşecek! Bu felaketler artık bizim normalimiz
TBMM hazırladığı korkunç rapor! Türkiye için daha da kötüleşecek! Bu felaketler artık bizim normalimiz
Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'den NBA Yaz Ligi'nde 'double-double'
Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'den NBA Yaz Ligi'nde 'double-double'
SPK çeteyi yakaladı! 7 kişi hakkında 6 ay işlem yasağı geldi
SPK çeteyi yakaladı! 7 kişi hakkında 6 ay işlem yasağı geldi
Adıyaman Kahta'da 2 yaşındaki Yusuf Arda'nın korkunç ölümü
Adıyaman Kahta'da 2 yaşındaki Yusuf Arda'nın korkunç ölümü
Adana'da 6 yıl önce öldürdüğü öne sürülen arkadaşıyla aynı ayda öldürüldü
Adana'da 6 yıl önce öldürdüğü öne sürülen arkadaşıyla aynı ayda öldürüldü