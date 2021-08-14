Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu: Cumhurbaşkanı bizi görsün diye sosyal medyaya oynayanlar var!

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu AK Parti'nin kuruluş yıldönümünü değerlendirme için yazdığı yazısında bazı gösteriş içinde bulunan kesimleri eleştirdi.

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Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, "Doğal afetlere müdahale anlarında gördük ki samimiyetle, Allah rızası, millet duası için çalışanların yanında, sırf 'Cumhurbaşkanı bizi bir şekilde görsün' kabilinden sosyal medyaya oynayanların sayısı azımsanmayacak düzeyde" dedi.

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, AK Parti'nin kuruluşunun 20. yıl dönümü dolayısıyla bir köşe yazısı kaleme aldı.

Sözlerine "AK Parti'nin özü, 'Erdemliler Hareketi'dir.' Geçen yirmi yılda her neviden darbe girişimine, sokak olaylarından terör saldırılarına, stratejik kuşatmalardan ekonomik operasyonlara kadar onlarca badirenin atlatılması, AK Parti'nin siyasi genetik kodları sayesinde oldu" diye başlayan Müderrisoğlu, devamında "Yani... Milletle bütünleşen, devletleşmeden devleti millet için yöneten, kibirden uzak, harbi ve hasbi duruş, yerli ve milli politikalar, vesayetle mücadele, demokratik siyasetin yeniden inşası" ifadesini kullandı.

Müderrisoğlu, şunları kaydetti:

"Evet... Çoğu bireysel hırs ve hesaplarla AK Parti'nin ana gövdesinden kopan dallar da oldu. Zaman neyi gösterir bilinmez! İlaveten... Halen yangından sele, depremden salgına kadar her biri sarsıcı, her biri yüksek direnç gerektiren felaketlerle boğuşan bir Türkiye var. Ülkenin dört bir yanını saran 'acılı hat', devlet-millet dayanışmasının önemini bir kez daha göstermekte...

Ancak gelinen noktada... AK Partili olan, AK Parti ile görüntü veren, AK Parti'den nasiplenenlerin farkını fark etmek durumundayız. Bilhassa doğal afetlere müdahale anlarında gördük ki samimiyetle, Allah rızası, millet duası için çalışanların yanında, sırf 'Cumhurbaşkanı bizi bir şekilde görsün'kabilinden sosyal medyaya oynayanların sayısı azımsanmayacak düzeyde.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ben, 'Organik, yani doğal siyasetçi' olarak görüyorum. Erdoğan'a ve AK Parti'ye sirayet eden yapay unsurların budanması bu hareketin sürdürülebilirliği için ön şart."