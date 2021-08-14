Kastamonu'da denizden 250-300 ceset mi toplandı? İşte Bozkurt, Sinop ve Bartın'dan üst üste acı haberler

KASTAMONU, Bartın ve Sinop kâbusu yaşadı. Sel önüne ne kattıysa aldı götürdü. Kastamonu ile ilgili "Denizden 250-300 ceset toplandı" iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kastamonu Valiliği gece yarısı açıklamasıyla o iddialar cevap verdi... AFAD son dakika açıklamasında, ölü sayısının 44'e yükseldiğini duyurdu. Ölenlerden 36'sı Kastamonu, 7'si Sinop'ta, 1'İ Bartın'da...

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Kastamonu, Bartın ve Sinop sel kâbusunu yaşıyor. Sel önüne ne kattıysa aldı götürdü, o anlar hayatta kalma mücadelesine dönüştü. Bölgeden gelen görüntüler korkutucu. AFAD, sel felaketinde Kastamonu'da 36, Sinop'ta 7 kişinin ve Bartın'da 1 kişi hayatını kaybettiğini duyurdu. Kulaktan kulağa yayılan ve sosyal medyaya düşen "Kastamonu'da denizden 250-300 ceset toplandı. Kimlik tespiti yapılamadığı için açıklanmıyor" iddiası valilik tarafından yalanlandı. İşte selin vurduğu Kastamonu Bozkurt, Bartın ve Sinop'taki yeni gelişmeler...

13:34 ÖLÜ SAYISI 44'E YÜKSELDİ

Gelen son dakika bilgisine göre deprem bölgesinde ölü sayısı arttı. Kastamonu'da 36, Sinop'ta 7, Bartın'da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Böylelikle can kaybı sayısı 44'e yükseldi.

12:52 BARTIN VALİLİĞİNDEN ACI AÇIKLAMA

Bartın Valiliği, sel bölgesindeki hasarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 4 gün önce meydana gelen selde 13 köprünün yıkıldığı ve 45 yapının ağır hasar gördüğü belirtilerek, "İlimiz Ulus İlçesi Abdipaşa ve Kumluca Beldeleri bölgelerinde bulunan köylerde etkili olan sel afetinde 1 kişi hayatını kaybetti. Karayolları'na bağlı 4 köprü, İl Özel İdaresi'ne bağlı 9 köprü yıkık durumda. Ulaşılamayan yerleşim yeri yok. Ulaşım servis yolu, menfez, boru vesaire yöntemlerle sağlanıyor. Elektriksiz yerleşim yeri yok. 40 köy ve bağlı mahallelere su verilemiyor. Yıkık ve acil yıkılacak ağır hasarlı yapı sayısı 45 adet. Etkilenen çiftçi sayısı 206, 5 bin 951 adet dikili sera, çoğunluğu hayvan ve tavuk yemi olan 152 ton mahsul, 40 bin kapasiteli bir tavukçuluk tesisi ile 10 bin kapasiteli alabalık tesisi zarar görmüştür" denildi.

11:51 4 GüNDüR ARANIYORDU CENAZESİ BULUNDU

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre sel nedeniyle Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişinin tedavisi sürüyor. Bartın'da kayıp olarak aranan Arife Ünal’ın cansız bedeni bulundu. Ünal’ın kayaların arasında sıkışmış cesedine, evinin 600 metre uzağında ulaşıldı. Böylece felakette can kaybı sayısı 41'e yükseldi.

11:43 BOZKURT'TA YAĞIŞ YENİDEN BAŞLADI

Selden en fazla zarar gören Bozkurt'ta arama kurtarma ve tahliye çalışmaları sürerken, bölgeye yağış da sabah saatlerinde yeniden başladı.

08:50 AFAD AÇIKLADI ÖLÜM SAYISI 40'A YÜKSELDİ

AFAD sabahın ilk saatlerinde acı haberi duyurdu. Kastamonu'da selde ölenlerin sayısı artıyor. AFAD açıklamasında, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 34, Sinop’ta 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." denildi.

02:44 AFAD: KASTAMONU'DA 32, SİNOP'TA 6 KİŞİ ÖLDÜ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), selde hayatını kaybedenlerle ilgili son bilgiyi paylaştı. AFAD açıklamasında, "Sel nedeniyle Kastamonu'da 32, Sinop'ta 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 12 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın'da kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Bartın'ın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor' denildi.

01:30 'KASTAMONU'DA DENİZDEN 250-300 CESET TOPLANDI'

Kastamonu Valiliği, sel felaketinin yaşandığı bölgede, '250- 300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği' yönünde çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Maalesef bugün bazı şahıslarca, 250- 300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği şeklinde, gerçek dışı açıklamalarda bulunulmuştur. İlimizde şu ana kadar hayatını kaybeden 32 vatandaşımız bulunmaktadır. Sel felaketi ile mücadelemizi zaafa uğratmaya dönük, bu açıklamayı kınıyoruz."

Felaketin nedenini gösteren fotoğraflar 34 kişinin haşatını kaybettiği sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesiyle ilgili yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Bozkurt 'un 2002 ve 2021 yılındaki uydu fotoğrafları dere kenarlarının nasıl imara açıldığının felakete nasıl davetiye çıkarıldığının adeta belgesi niteliğinde

Dere yatağı daraltıldığı için mi sel vurdu?

Can pazarının yaşandığı selin yol açtığı yıkımla ilgili farklı iddialar gündeme geldi. Buna göre Bozkurt’ta onlarca kişinin ölmesine neden olan selden önce, Ezine Çayı ıslah edildi. Yaklaşık bir yıl önce tamamlanan ıslah sırasında bazı yerlerde dere yatağı daraltıldı. Bu da facianın boyutunun artmasına neden oldu.

HES kapakları açıldı Bozkurt'u sel vurdu iddiası

Başka bir iddiaya göre sele Bozkurt’a 18 kilometre uzaklıktaki Kızılcaelma mevkisinde bulunan HES barajının kapaklarının açılması neden oldu. Buna göre aşırı yağışla yavaş yavaş yükselen Ezine Çayı’nın debisi, HES kapaklarının açılmasıyla bir anda arttı. Debinin artmasıyla Ezine Çayı’nı çevreleyen istinat duvarları yıkıldı, dere yatağının kenarında bulunan yollar ve birçok ev sular altında kaldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, "Anılan tesislerin patlayarak ya da kapakları açılarak taşkına sebep olduğu iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır” açıklaması yaptı.