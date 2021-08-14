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Bartın'da 4 gündür selde kaybolmuştu! Yaşlı kadının cenazesi bulundu!

Bartın'da 4 gündür selde kaybolmuştu! Yaşlı kadının cenazesi bulundu!

Bartın'da sele kapılan kadının cenazesi bulundu. Sel sonrası 4 gündür haber alınamayan kadının cenazesi bulundu.

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Bartın'ın Ulus ilçesinde sel sularına kapılan Arife Ünal'ın cenazesi, evinden yaklaşık 600 metre uzaklıkta dere yatağının taşlık bölgesinde bulundu.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sualtı Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve askeri personel, Kumluca beldesi Akörensöküler köyünde 11 Ağustos'ta sel nedeniyle evi yıkılan ve bu sırada sulara kapılan Arife Ünal'ın (85) bulunması için yaklaşık 4 gündür yoğun çaba harcadı.

Sabah saatlerinde yeniden arama çalışmalarını başlatan ekipler, yaşlı kadının cenazesini, evine yaklaşık 600 metre uzaklıkta dere yatağının taşlık bölgesinde buldu.

Cenaze ambulansla Ulus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Büyük üzüntü yaşayan Ünal'ın yakınlarını bölgede görevli ekipler teselli etti.

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