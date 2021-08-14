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Tartışılan bastona emniyet el koydu! Atatürk'ün bastonu denmişti

Tartışılan bastona emniyet el koydu! Atatürk'ün bastonu denmişti

MUSTAFA Kemal Atatürk'e ait olduğu belirtilerek müzayedede satılmak istenen bastona el konuldu.

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İstanbul'da Arthill Müzecilik, Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğunu belirttiği minyatürlü bastonu pazar günü açık artırma ile satacağını duyurdu.  Müzayede şirketinin tanıtımı üzerine Harbiye Askeri Müzesi, Anıtkabir Komutanlığı'na kayıtları sordu. Yapılan inceleme sonucu bastonla ilgili kayıt bulunamadı.

Bunun üzerine durum Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bildirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme başlatırken polis de harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,

Müzayede şirketinin kurucusu Hüseyin Kocabaş evinde yapılan arama sonrası bastona el koydu. Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, bastonun Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğu değerlendirildiği belirtilirken Hüseyin Kocabaş hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı kaydedildi.

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