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İzmir'de yakınlarına sahte aşı kartı düzenleyen hemşire tutuklandı

İzmir'de yakınlarına sahte aşı kartı düzenleyen hemşire tutuklandı

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli bir hemşire, sistem üzerinden 2 yakınına aşı olmuş gibi sahte aşı kartı düzenlediği iddiasıyla tutuklandı

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lİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli olan hemşire R.K.Y.’nin, aşı polikliniğinde aşı yapmadığı halde 2 yakınını, sistem üzerinden aşı olmuş gibi giriş yaparak sahte aşı kartı düzenlediği iddiası üzerine hastane yönetimi durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine gelen ekipler tarafından hemşire R.K.Y., gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. Hemşire R.K.Y., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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