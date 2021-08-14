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Bursa'da aile katliamı! Cinnet getiren baba, eşi ve kız çocuğunu öldürüp intihar etti

Bursa'da aile katliamı! Cinnet getiren baba, eşi ve kız çocuğunu öldürüp intihar etti

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde cinnet getiren baba eşi ve kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar etti.

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Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta ikamet eden İhsan Meşe (51), aynı evdeki eşi Pakize Meşe'ye (43) ve kızı Nazlı Meşe'ye (19) av tüfeğiyle ateş etti. Daha sonra İhsan Meşe, aynı tüfekle kendini vurdu.

Sesleri duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Baba ve kızının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekiplerinin Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kaldırdığı Pakize Meşe de müdahalelere yaşamını yitirdi.

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