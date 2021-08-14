Souleymane Doukara Giresunspor'da

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, son olarak Suudi Arabistan’ın Al İttifak takımında forma giyen Senegalli forvet Souleymane Doukara ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı.

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Sezona Galatasaray maçıyla başlangıç yapacak olan Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor, bir yandan transfer çalışmalarına devam ediyor.

Teknik direktör Hakan Keleş'in raporu doğrultusunda hareket eden Giresunspor yönetimi golcü sorununu çözdü. Giresunspor, bir dönem Antalyaspor'da forma giyen Senegalli forvet Souleymane Doukara ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı.

Daha önce Türkiye'de Osmanlıspor ve Antalyaspor forması giyen Souleymane Doukara'nın hafta içerisinde Giresun'da olması bekleniyor.