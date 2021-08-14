BIST 1.448
DOLAR 8,52
EURO 10,05
ALTIN 487,53
HABER /  SPOR

Souleymane Doukara Giresunspor'da

Souleymane Doukara Giresunspor'da

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, son olarak Suudi Arabistan’ın Al İttifak takımında forma giyen Senegalli forvet Souleymane Doukara ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı.

Abone ol

Sezona Galatasaray maçıyla başlangıç yapacak olan Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor, bir yandan transfer çalışmalarına devam ediyor.

Teknik direktör Hakan Keleş'in raporu doğrultusunda hareket eden Giresunspor yönetimi golcü sorununu çözdü. Giresunspor, bir dönem Antalyaspor'da forma giyen Senegalli forvet Souleymane Doukara ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı.

Daha önce Türkiye'de Osmanlıspor ve Antalyaspor forması giyen Souleymane Doukara'nın hafta içerisinde Giresun'da olması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Mersin'de balıkçı barınağında ceset bulundu
Mersin'de balıkçı barınağında ceset bulundu
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Altındağ'da ölümle sonuçlanan kavga nasıl başladı? Emirhan Yalçın'ın arkadaşı her şeyi anlattı
Altındağ'da ölümle sonuçlanan kavga nasıl başladı? Emirhan Yalçın'ın arkadaşı her şeyi anlattı
Bursa'da aile katliamı! Cinnet getiren baba, eşi ve kız çocuğunu öldürüp intihar etti
Bursa'da aile katliamı! Cinnet getiren baba, eşi ve kız çocuğunu öldürüp intihar etti
HDP Muş il Eş Başkanı Belma Nergiz tutuklandı
HDP Muş il Eş Başkanı Belma Nergiz tutuklandı
İzmir'de yakınlarına sahte aşı kartı düzenleyen hemşire tutuklandı
İzmir'de yakınlarına sahte aşı kartı düzenleyen hemşire tutuklandı
Taliban ilerliyor! Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'den son açıklama!
Taliban ilerliyor! Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'den son açıklama!
Katledilen çevreci Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu olayında şok detaylar! Katilinin ilaçlarını almış
Katledilen çevreci Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu olayında şok detaylar! Katilinin ilaçlarını almış
Kuzey Amerika ülkesi Kanada'dan 'zorunlu aşı' kararı
Kuzey Amerika ülkesi Kanada'dan 'zorunlu aşı' kararı
Kastamonu'da acılı baba sele kapılınca çocuklarına ‘Kelime-i Şehadet’ getirin diye seslendi
Kastamonu'da acılı baba sele kapılınca çocuklarına ‘Kelime-i Şehadet’ getirin diye seslendi