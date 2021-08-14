HKP'den AK Partili Ravza Kavakçı hakkında suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi, AK Partili Ravza Kavakçı Kan hakkında suç duyurusunda bulundu.

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HKP avukatları AK Parti Milletvekili Ravza Kavakçı Kan’ın Doktora yapmak için gönderildiği ABD’de eğitim masraflarının AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından karşılandığı iddiası ile ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları, AK Parti Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, Dönemin İBB Genel Sekreteri ve Yardımcıları, İstanbul Ulaşım AŞ Genel Müdürü Ömer Yıldız, İstanbul Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, suç duyurusuna konu olan işleme imza İBB çalışanları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.