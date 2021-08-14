BIST 1.448
DOLAR 8,52
EURO 10,05
ALTIN 487,53
HABER /  POLİTİKA

HKP'den AK Partili Ravza Kavakçı hakkında suç duyurusu

HKP'den AK Partili Ravza Kavakçı hakkında suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi, AK Partili Ravza Kavakçı Kan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Abone ol

HKP avukatları AK Parti Milletvekili Ravza Kavakçı Kan’ın Doktora yapmak için gönderildiği ABD’de eğitim masraflarının AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından karşılandığı iddiası ile ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları, AK Parti Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, Dönemin İBB Genel Sekreteri ve Yardımcıları, İstanbul Ulaşım AŞ Genel Müdürü Ömer Yıldız, İstanbul Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, suç duyurusuna konu olan işleme imza İBB çalışanları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu teyzesinin cenazesine katıldı
Kemal Kılıçdaroğlu teyzesinin cenazesine katıldı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Souleymane Doukara Giresunspor'da
Souleymane Doukara Giresunspor'da
Altındağ'da ölümle sonuçlanan kavga nasıl başladı? Emirhan Yalçın'ın arkadaşı her şeyi anlattı
Altındağ'da ölümle sonuçlanan kavga nasıl başladı? Emirhan Yalçın'ın arkadaşı her şeyi anlattı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 18 milyon 313 bin kişi hala aşı yaptırmadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 18 milyon 313 bin kişi hala aşı yaptırmadı
HDP Muş il Eş Başkanı Belma Nergiz tutuklandı
HDP Muş il Eş Başkanı Belma Nergiz tutuklandı
Tartışılan bastona emniyet el koydu! Atatürk'ün bastonu denmişti
Tartışılan bastona emniyet el koydu! Atatürk'ün bastonu denmişti
İzmir'de yakınlarına sahte aşı kartı düzenleyen hemşire tutuklandı
İzmir'de yakınlarına sahte aşı kartı düzenleyen hemşire tutuklandı
Taliban ilerliyor! Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'den son açıklama!
Taliban ilerliyor! Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'den son açıklama!
Katledilen çevreci Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu olayında şok detaylar! Katilinin ilaçlarını almış
Katledilen çevreci Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu olayında şok detaylar! Katilinin ilaçlarını almış