Kemal Kılıçdaroğlu teyzesinin cenazesine katıldı

Tunceli'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teyzesi Fecire Işık'ın cenazesi toprağa verildi.

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Yaşadığı çeşitli sağlık problemleri nedeniyle 85 yaşında hayatını kaybeden Işık için Tunceli Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Işık'ın ailesi ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Vali Mehmet Ali Özkan, bazı CHP milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Alevi dedesinin dua okuyarak, helallik almasının ardından Işık'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan köyüne götürüldü.

Cemevinde bir süre taziyeleri kabul eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha sonra partililerle Atlantı köyüne giderek anne ve babasının kabrini ziyaret etti.