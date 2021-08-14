BIST 1.448
DOLAR 8,52
EURO 10,05
ALTIN 487,53
HABER /  SAĞLIK

İngiliz uzmanlar koronavirüs aşılarına karşı uyardı: Takviye doz ölümleri arttırır

İngiliz uzmanlar koronavirüs aşılarına karşı uyardı: Takviye doz ölümleri arttırır

İngiliz uzmanlar, dünya çapında takviye doz aşı uygulanmaya başlanırsa corona virüs kaynaklı ölümlerin sayısının artabileceği konusunda uyardı.

Abone ol

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Oxford Aşı Grubu direktörü Andrew Pollard, batılı siyasi liderlerin dozları paylaşmak yerine kendi nüfusları için takviye dozlara öncelik vermesinin dünya çapında daha çok insanın corona virüsten hayatını kaybetmesine neden olabileceği konusunda uyardı.

Batılı siyasi liderlerin “insanlığın geri kalanına karşı sorumluluklarını reddetmesi” durumunda dünya çapında ölümlerin artabileceği vurgulandı.

Pollard ve aşı ittifakı Gavi’nin CEO’su Seth Berkley, dünya çapında büyük ölçekli aşılamanın gerçekleşmemesi durumunda, geri kalmış ülkelerde ciddi sorunlar yaşanabileceği konusunda uyardı.

“Bu, karar vericiler için önemli bir an” diyen isimler, ‘Eğer aşılar, takviye doz olarak kullanılmak üzere tüketilirse, dünyanın farklı yerlerinde insanlar, tek doz aşı bulma şansları olmadığı için ölecek.” ifadelerinde bulundu.

İngiltere’de milletvekili Sajid Javid, 50 yaş üstü kişilere grip aşısının yanı sıra takviye doz sunma planlarının yürürlükte olduğunu ifade etmişti. Ancak Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesi’nden (JCVI) Prof. Adam Finn, böyle bir kitlesel dağıtıma gerek olmayabileceğini, daha büyük olasılıkla yalnızca ‘savunmasız insanları’ korumak için takviye dozlara ihtiyaç duyabileceklerini söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kastamonu'da büyük kahramanlık! Küçük Elif'i kurtardı ailesiyle birlikte öldü
Kastamonu'da büyük kahramanlık! Küçük Elif'i kurtardı ailesiyle birlikte öldü
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Evi terk eden eşini, başına mermer ve taşla vurarak ağır yaraladı
Evi terk eden eşini, başına mermer ve taşla vurarak ağır yaraladı
Muğla’nın orman varlığı yüzde 60’a düştü
Muğla’nın orman varlığı yüzde 60’a düştü
Gündüz kuşağı programları kaldırılacak mı? RTÜK üyesinden açıklama geldi
Gündüz kuşağı programları kaldırılacak mı? RTÜK üyesinden açıklama geldi
Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı dağa çarparak düştü! 8 kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı dağa çarparak düştü! 8 kişi hayatını kaybetti
Milli radar MİLSAR İHA'lar için göreve hazır
Milli radar MİLSAR İHA'lar için göreve hazır
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar İran sınırını denetledi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar İran sınırını denetledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gine Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gine Cumhurbaşkanı ile görüştü
Sizin gibi anne baba olmaz olsun! Şişli'de 2 yaşındaki çocuğa işkencenin detayları
Sizin gibi anne baba olmaz olsun! Şişli'de 2 yaşındaki çocuğa işkencenin detayları