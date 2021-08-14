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Kastamonu'da büyük kahramanlık! Küçük Elif'i kurtardı ailesiyle birlikte öldü

Kastamonu'da büyük kahramanlık! Küçük Elif'i kurtardı ailesiyle birlikte öldü

KASTAMONU'da selde hayatını kaybeden Ertuğrul Sevik'in kahramanlığı yürekleri sızlattı. Sevik'in sele kapılan 4 kişilik Özdemir ailesine yardım için suya girdiği ve 3 yaşındaki Elif'i kurtardı. Ailenin diğer fertlerini kurtarmak için tekrar suya girdiği ve Özdemir ailesinin 3 ferdiyle birlikte hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Kastamonu'da selde hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeleri ortaya çıkmaşa başladı. 36 kişinin öldüğü Kastamonu'da bir bankaya ait para nakil aracında görevli Ertuğrul Sevik'in suya kapılan aileyi kurtarmak isterken ailenin 3 üyesiyle birlikte sele kapılarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı. 

Tatile giderken sele yakalandılar

İstanbul Esenyurt Belediyesi'nde zabıta memuru olarak çalışan Murat Özdemir (40) ile eşi Sermin (30), kızları Sudenaz (13) ve Elif Özdemir’in (3) memleketleri Kastamonu'nun İnebolu ilçesine giderken Küre ilçesi yakınlarında İkiçay köprüsü üzerinde sele yakalandığı ortaya çıktı.

Araçtan inip küçük Elif'i kurtardı

Suyun yükselmesiyle köprüde mahsur kalan ailenin yardımına ise yine aynı yolda mahsur kalan bankaya ait para nakil aracında görevli Ertuğrul Sevik'in yetiştiği ve küçük Elif'i kucaklayarak ilerideki kepçe operatörüne teslim edip kurtulmasını sağladığı öğrenildi. 

Ailenin diğer fertleri için geri dönünce...

Ertuğrul Sevik'in, yardım için tekrar geri döndüğünde ise Özdemir ailesinin diğer fertleriyle birlikte sele kapıldığı ortaya çıktı. AFAD tarafından yapılan arama kurtarma çalışmalarında Murat, Sermin ve Sudenaz Özdemir ile Elif'i kurtaran Ertuğul Sevik'in cansız bedenine ulaşıldı.

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