Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Haiti'de 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Abone ol
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Haiti’nin batısında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
ABD Jeolojik Araştırma Kurumu (USGS) depremin şiddetini 7 olarak açıkladı.
Depremden sonra tsunami uyarısı yapıldı.
USGS, depremin Petit Trou de Nippes kasabasından 8 km (5 mil) uzaklıkta, 10 km derinlikte olduğunu söyledi.
Deprem haberi, Alaska’da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremden yarım saat sonra geldi.