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Melih Gökçek'ten Mustafa Sarıgül paylaşımı! TDP'ye katılıyor söylentisi çıktı

Melih Gökçek'ten Mustafa Sarıgül paylaşımı! TDP'ye katılıyor söylentisi çıktı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten, sosyal medya hesabıdan Mustafa Sarıgül hakkında dikkat çeken paylaşım geldi. Bu paylaşımının ardından Gökçek, Sarıgül'ün partisine katılacak iddiası ortaya atıldı.

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’ten, Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül hakkında çok konuşulacak paylaşım geldi. Gökçek, Sarıgül’ün göçmenler konusunda yaptığı değerlendirmelere destek vererek  “Bravo Sarıgül” diyerek destek çıktı.

TDP'ye katılıyor söylentisi çıktı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in,  Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül hakkındaki paylaşımları sonrası kulislerde Sarıgül'ün partisine katılacağı iddialarını gündeme getirdi.

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