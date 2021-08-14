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Bandırma'da yol kenarında yangın

Bandırma'da yol kenarında yangın

Balıkesir'in Bandırma Gönen Kavşağı arasında başlayan yangın rüzgarın etkisi ile hız kazandı. Yol kenarında bulunan çam ağaçları ve kuru otlar rüzgarın etkisi ile zorlukla söndürüldü.

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Bandırma Gönen Kavşağı arasında başlayan yangın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye Dairesi Bandırma birimi 6 yangın söndürme aracı 2 arasöz ile birlikte yangına müdahale ettiler. Rüzgarın etkisi ile birlikte hızlanan yangın kontrol alınmakta güçlük çekilirken civar köylerden gelen traktörler arazileri yangının geçişini önlemek çalıştılar.

Yangına Bandırma Orman İşletme müdürlüğünden 2 adet arozöz daha takviyeye olarak yangın mıntıkasına yardım için geldi. Anayol üzerinde sağ ve sol yol kenarındaki ekili olan çam ağaçları yandı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

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