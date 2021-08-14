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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan düşen Rus uçağı için mesaj: Kahramanca fedakarlıkları unutulmayacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan düşen Rus uçağı için mesaj: Kahramanca fedakarlıkları unutulmayacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yangın söndürme çalışmaları sırasında düşen Rus uçağında ölen personel için taziye mesajı yayınladı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Milletimizin başı sağolsun, Rus halkına da taziyelerimizi iletiyoruz. Kahramanca fedakarlıkları unutulmayacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ta düşen Rus yangın söndürme uçağına ilişkin paylaşımda bulunarak, "Kahramanmaraş’taki yangına müdahale sırasında yaşanan elim uçak kazasında Türk ve Rus mürettebatın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Milletimizin başı sağolsun, Rus halkına da taziyelerimizi iletiyoruz. Kahramanca fedakarlıkları unutulmayacak" açıklamasında bulundu.

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