Osmaniye'de yokuşta geriye kaçan otomobili uçuruma yuvarlandı: 2 ölü 1 yaralı

OSMANİYE'de rampada duran otomobilin geriye kaçarak uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen feci kazada anne ve kızı hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

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Kaza, saat 15.00 sıralarında Gaziantep-Osmaniye D-400 Karayolu Kırmıtlı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşenur Yeksek idaresindeki 80 AY 708 plakalı otomobil Kırmıtlı köyü mevkiinde rampada durduğu sırada birden geri geri gitmeye başladı.

Direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil, yolun kenarında bulunan tarlaya uçtu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içerisinde bulunan Zeynep Yeksek ile kızı Hatice Zumre Yeksek’in hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde yolcu olarak bulunan diğer yaralı Medine B. ise kaza yerinde bulunan ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cumhuriyet Savcısı tarafından kaza yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden anne ve kızı otomobilden çıkartılarak olay yerinden hazır bekletilen cenaze aracı ile Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı.