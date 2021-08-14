Meral Akşener'in paylaştığı video kurgu çıktı 'İYİ Parti'nin siyasi oyununa meze oldu'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzurum ziyaretinde bir gençle aralarında yaşanan diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı. Çoban olduğu öğrenilen gencin, parti teşkilatı tarafından Kars'tan Horasan'a getirilip Akşener'in karşısına çıkarıldığı iddia edildi.

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Kars'ta yaşayan bir genç, iddiaya göre parti teşkilatı tarafından Erzurum'a getirilerek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener karşısına çıkarıldı. Gencin daha önceden planlandığı gibi Meral Akşener'in duymak istediği şeylerin söyletildiği öne sürüldü.

Videoyu paylaşıp Erdoğan'ı hedef almak istedi

İYİ parti teşkilatının kurguladığı şekilde istediğini alan Akşener videoyu sosyal medya hesabından "Bu vebali nasıl ödeyeceksin sayın Erdoğan?" notuyla paylaştı.

Akşener Twitinde şu ifadeleri kullandı; Horasan’da 16 yaşındaki bir gencimiz, yaşından o kadar büyük dertlerden ve kaygılardan bahsetti ki ben dinlerken utandım… Gençlerimizin gençliklerini yaşayamaması, Geleceğini düşünürken uykularının kaçması büyük bir vebaldir. Bu vebali nasıl ödeyeceksin sayın Erdoğan?"

"Sarıkamış'tan Horasan'a getirilip siyasi oyuna meze edildi"

AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları Başkanı M.Gökberk Kocaaliler gençler üzerinden siyasi algı yapıldığını ifade ederek "Horasan’da ahalinin bile ilk defa gördüğü bu genç kardeşimiz bugün özel olarak Kars Sarıkamış’tan Horasan’a getirilip Meral Akşener'in siyasi oyununa meze edilmiştir. Bu şehirde gençler üzerinden siyasi algı yapılmasına asla izin vermeyeceğiz ! dedi.

Gencin babasından tepki

A Haber'e konuşan gencin babası, "Çocuğuma ben gitme dedim. Günlük çalışıyorum, günlük yiyorum. Allah'ın verdiğine şükürler olsun. Bazı insanların yanlış yerlere çekmesi insanın biraz midesini bulandırıyor ve insanı üzüyor." dedi.