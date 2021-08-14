Bergen'i canlandıracak oyuncu Farah Zeynep Abdullah oldu

Farah Zeynep Abdullah'ı ilk tebrik edenlerden biri Cem Davran oldu. Davran, genç oyuncunun paylaşımına "Güzeeeel, yolun açık olsun." sözleriyle karşılık verdi. Daha önce 'Bergen' rolü için yapımcı firma ile anlaşan Serenay Sarıkaya, yeni çekim takvimine uymadığını belirterek projeden ayrılmıştı. Sarıkaya, sosyal medya hesabında yazılı açıklama yayınlamıştı...