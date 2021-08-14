Bergen'i canlandıracak oyuncu Farah Zeynep Abdullah oldu
'Acıların kadını' olarak bilinen Bergen'in hayatını konu alan filmde ünlü şarkıcıyı canlandıracak isim belli oldu. Demet Evgar ve Serenay Sarıkaya gibi isimlerin Bergen rolü için düşünüldüğü projeye seçilen isim güzel ve başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah oldu.
Yapımcılığını Orchestra Content’in üstlendiği ve daha önce Serenay Sarıkaya'nın rol alacağı duyurulan ‘Bergen’ filminde başrolün sahibi belli oldu. Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Twitter paylaşımı ile 'Bergen'i canlandıracağını ilan etti.
Pandemi nedeniyle bir kez ertelenen çekimler, sağlık koşullarının güvenceye alınmasıyla 20 Eylül’de start alacak.
“Acıların Kadını” olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen’in acı dolu hayatını tüm gerçekliğiyle beyazperdeye aktaracak olan film, Şubat 2022’de sinemaseverlerle buluşacak.
Farah Zeynep Abdullah'ı ilk tebrik edenlerden biri Cem Davran oldu. Davran, genç oyuncunun paylaşımına "Güzeeeel, yolun açık olsun." sözleriyle karşılık verdi. Daha önce 'Bergen' rolü için yapımcı firma ile anlaşan Serenay Sarıkaya, yeni çekim takvimine uymadığını belirterek projeden ayrılmıştı. Sarıkaya, sosyal medya hesabında yazılı açıklama yayınlamıştı...