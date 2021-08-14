Chelsea ile anlaşıldı Michy Batshuayi Beşiktaş'ta!

Forvet açığını kapatmak isteyen Beşiktaş, Belçikalı santrafor Michy Batshuayi’yi kadrosuna katıyor. Tecrübeli golcünün kulübü Chelsea ile anlaşmaya varıldı.

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Beşiktaş’ın yeni forveti Michy Batshuayi oluyor. Siyah-beyazlılar, Belçikalı oyuncuyu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katma konusunda Chelsea ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş, 27 yaşındaki forvete yıllık 2.4 milyon Euro ödeyecek. Geçen sezon Crystal Palace’da forma giyen Batshuayi; 20 maçta 2 gol attı, 2 asist yaptı.

Profesyonel kariyerine Standard Liege’de başlayan Micyh Batshuayi, 2014’te Marsilya’ya transfer oldu. Fransız ekibinde gösterdiği başarılı performansın ardından 2016’da 36 milyon Euro karşılığında Chelsea’ya transfer oldu.

Belçikalı golcü, 2017-2018 sezonunda Borussia Dortmund ve 2018-2019’da ise Valencia’da kiralık olarak forma giydi. Belçika Milli Takımı'nda 35 maça çıkan 27 yaşındaki forvet, ülkesi adına görev yaptığı bu karşılaşmalarda 22 gol attı.

Kaynak: (NTV Spor)