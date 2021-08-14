Covid-19'un delta varyantı ABD'yi vurdu! Askerler sokağa indi

Tüm ülkeler hızla artan Delta varyantı vakalarına karşı yeni ve daha sıkı önlemlere almaya başlarken ABD'nin Oregon eyaletinde Kovid-19 vakalarıyla mücadele için hastanelere Ulusal Muhafızlar'ın konuşlandırılmasına karar verildi.

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ABD'nin Oregon eyaletindeki hastanelerde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek olmaları için Ulusal Muhafızların görevlendirileceği bildirildi.

Oregon Valisi Kate Brown, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eyalette dün sabah itibarıyla, Kovid-19'u ağır geçiren 733 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Brown, bunlardan 185'inin tedavisinin yoğun bakım ünitesinde yapıldığını ifade etti. Durumun ciddiyetine dikkati çeken Brown, Oregon genelindeki hastaneleri desteklemeleri için Oregon Ulusal Muhafızını konuşlandırdığını açıkladı.

Brown, ilk başta 500 muhafızın görevlendirileceğine ancak ihtiyaç halinde bu sayının 1500'e kadar çıkabileceğine işaret etti. Vakalardaki artışın önüne geçilebilmesi için halka aşı olmaları ve kamusal alanlarda maske takmaları uyarısında bulunan Brown, Delta varyantının son derece bulaşıcı olduğunu ve önlem alınması gerektiğini kaydetti.

Brown, vakalardaki artışla mücadele edebilmek için Federal Acil Durum Yönetim Ajansından (FEMA) destek ve ödenek talep etti. Oregon'da son zamanlarda kaydedilen vakaların çoğunu Delta varyantı oluşturuyor.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye kaldırılanların yüzde 50'den fazlası aşılama oranlarının düşük olduğu 8 eyalette bulunuyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Oregon'da şimdiye kadar 238 bin 463 vaka tespit edildi. 2 bin 935 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği Oregon'da hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 205 bin 591.

ABD'de hastaneye kaldırılanların yarısından fazlası aşı olanların düşük olduğu eyaletlerde

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid -19 yüzünden hastaneye kaldırılanların yüzde 51'i Texas, Florida, Alabama, Arkansas, Georgia, Louisiana, Mississippi ve Nevada eyaletlerinde bulunuyor.

Alabama ve Mississippi ise yüzde 35 ile ülkedeki en düşük aşılama oranına sahip eyaletler arasında yer alıyor. Mississippi eyaletinde Kovid-19 yüzünden hastaneye kaldırılan yaklaşık bin 500 kişiden bin 300'ünü aşı yaptırmayanlar oluşturuyor.

Beyaz Saray Kovid-19 ile mücadele koordinatörü Jeff Zients, vaka sayılarının hızla artışına ilişkin yaptığı açıklamada, son bir haftada Florida'daki vaka sayılarının 30 eyaletteki vakaların toplamını geçtiğini söyledi. Zients, sadece Florida ve Texas'ta Kovid-19 yüzünden hastaneye kaldırılanların ise ülke genelindeki toplam rakamın yaklaşık yüzde 40'ını oluşturduğunu belirtti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine dayanarak Kaiser Family Foundation tarafından yapılan araştırmaya göre ise Kovid-19'a karşı tam aşılı olan kişilerin yüzde 1'inden azı virüs kaptı. Kovid-19 vakalarının yüzde 90'dan fazlası ve hastaneye başvuru ve ölümlerin ise yüzde 95'i aşı yaptırmayan kişilerde görüldü.

Kovid-19 aşısı yaptıranların sadece yüzde 0,004'ünden azı virüs nedeniyle hastaneye başvururken yüzde 0,001'den az kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.