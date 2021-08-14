Fatih Karagümrük sezonun ilk maçında Gaziantep FK'yı 3-2 yendi

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında evinde Gaziantep FK'yı konuk eden Fatih Karagümrük, sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

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Fatih Karagümrük, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaştı.

Fatih Karagümrük maça Viviano, Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ahmed Musa, Erhun Öztümer, Efe Tatlı, Kerim Frei, Pesic 11'i ile başladı.

Gaziantep FK ise Günay Güvenç, Olkowski, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Ulaş Zengin, Mendly, Recep Niyaz, Jefferson, Furkan Soyalp, Sagal, Dicko 11'i ile sahaya çıktı.

Maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

10. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Ahmed Musa'nın sağ çaprazdan ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Pesic, topu kontrol ettikten sonra kaleci Günay Güvenç'ten sıyrıldı. Bu oyuncunun altıpasın içinde yaptığı vuruşta son olarak Djilobodji'ye çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

17. dakikada Gaziantep beraberliği sağladı. Ceza sahası içinde Efe Tatlı ile girdiği ikili mücadelede Dicko'nun yerde kalması üzerine maçın hakemi Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Sagal, kaleci Viviano ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 1-1.

19. dakikada Fatih Karagümrük ikinci golü buldu. Biglia'nın savunmanın arkasına pasında kaleci Günay ile sağ çaprazda karşı karşıya kalan Erhun Öztümer, aşırtma vuruşunu yaptı. Pesic'in altıpasın içinde kafa vuruşuyla tamamladığı meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 2-1.

45+2. dakikada Gaziantep 10 kişi kaldı. Sagal'ın rakip ceza sahası çizgisi üzerinde Efe Tatlı'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Cüneyt Çakır, Şilili oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek oyun alanı dışına gönderdi. Sagal'ın 37. dakikadan bir sarı kartı bulunuyordu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında son bölüme kadar tempo düştü ancak son anlarda iki takım da birer gol buldu.

90. dakikada Fatih Karagümrük adına sahne alan Ahmed Musa, şık bir golle farkı 2'ye çıkardı: 3-1. 90+4'te ise Gaziantep FK adına Papy Djilobodji, golünü atmayı başardı: 3-2.

Son düdükle beraber 3-2 kazanan Fatih Karagümrük, sezona 3 puanla başladı.