ABD, Afganları yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere

ABD, Katar ile ülkeye Afganların yerleştirilmesi için görüşüyor. Katar'a 8 bin Afgan yetiştirileceği belirtiliyor. Anlaşma sağlanırsa ilk olarak bin ila 2 bin Afgan'ın Doha'ya kısa sürede ulaşması bekleniyor.

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ABD'nin, Katar ile ülkeye Afganların yerleştirilmesi için anlaşmada sona yaklaştığı bildirildi. Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, CNN'e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ile Katarlı yetkililerin, Afganistan'da ABD ile çalışan Afganlar ile ailelerinin geçici olarak yerleştirilmesi için görüştüğünü söyledi.

Yetkili, Katar'a yerleştirilecek Afgan sayısının 8 bin olabileceğini belirtti.

Taraflar arasındaki anlaşmanın henüz tamamlanmadığının altını çizen yetkili, anlaşma sağlanması durumunda ilk olarak 1000 ila 2 bin Afgan'ın Doha'ya kısa sürede ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'nin gelecek hafta görüşmelerde bulunmak üzere ABD'ye gitmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü ise tüm uygun seçeneklerin değerlendirildiğini bildirdi. Sözcü, Özel Göçmen Vizesi (SIV) başvurusunda bulunan Afganların üçüncü bir ülkeye yerleştirilmesi gibi bir durum olmadığını aktardı.

Afganistan'da Taliban militanlarının mayıs başından beri farklı bölgelerde düzenlediği saldırılar, halkı göç etmeye zorluyor.

2 vilayet daha Taliban'ın kontrolüne geçti

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab, Belh vilayetlerinin merkezi Meymene ve Mezar-ı Şerif vilayet merkezleri Taliban kontrolüne geçti.

Faryab İl Şura Vekili Ak Muhammed Nuri, militanların öğle saatlerinde Meymene şehrine saldırı başlattığını söyledi.

Saldırı sonucu vilayet merkezinin Taliban kontrolüne geçtiğini ifade eden Nuri, güvenlik güçlerinin örgüte teslim olduğunu belirtti. Öte yandan Belh Milletvekili Abbad İbrahimzade, Taliban'ın Mezar-ı Şerif kentine yönelik saldırılarını ikindi saatlerinde başlattığını kaydetti.

Saldırı sonucu kent merkezinin Taliban kontrolüne geçtiğini aktaran İbrahimzade, güvenlik güçlerinin havalimanına sığındığını bildirdi.

İbrahimzade, Taliban'ın kent merkezine girdikten hemen sonra hapishanedeki mahkumları serbest bıraktığını dile getirdi.

Görgü tanıkları ise Mezar-ı Şerif'te bulunan eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum, eski Belh Valisi Ata Muhammed Nur ve diğer yerel yetkililerin Özbekistan sınırına doğru hareket ettiğini öne sürdü.

Böylece Afganistan'ın kuzeyinde bulunan 7 vilayet merkezinin tamamı Taliban kontrolüne geçmiş oldu. Afgan hükümet güçlerinin, son 9 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 23'e yükseldi.

Bugün öğleden sonra ülkenin doğusundaki Paktika, Kunar, Paktiya vilayetlerinin merkezi Şerene, Esed Abad ve Gardiz kentleri Taliban kontrolüne geçmişti.

Taliban vilayat merkezlerini ele geçirmeye yöneldi

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban ile barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı.

Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.

Afganistan-İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc, Taliban’ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu. Ardından çoğu kuzey ve güneyde olmak üzere 23 vilayet merkezinde Afgan güvenlik güçleri, Taliban'a karşı kontrolü kaybetti. Kabil yönetimi halen 11 vilayet merkezinde hakim durumda.

Çatışmaların son aylarda yoğunlaşması sivil kayıplarını ve göçleri artırdı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 2021'in ilk yarısında 1659 sivil hayatını kaybederken son bir ayda 1000'den fazla sivil yaşamını yitirdi.

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

BM, 18 milyon Afgan'ın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.

3 vilayet merkezi taliban'ın eline geçti

Güvenlik yetkilileri, Taliban'ın Şerene, Esed Abad ve Gardiz kentlerine yönelik saldırılarını dün gece saatlerinde artırdığını belirtti.

Söz konusu kentlerin Taliban'ın kontrolüne geçtiğini bildiren yetkililer, güvenlik güçlerinin kentlerden geri çekildiğini kaydetti.

Katar dışişleri bakanı, Taliban siyasi ofis başkanı'yla görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Taliban Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader ile Afganistan'daki son gelişmeleri görüştü.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Al Sani, ülkesini ziyaret eden Taliban Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader ve beraberindeki heyetle başkent Doha'da bir araya geldi. Görüşmede Afganistan'daki son gelişmeler, siyasi durumlar, emniyetle ilgili konular ile Afganlar arası müzakereler ele alındı.

Katarlı Bakan, Taliban'a Afganistan hükümeti ve halkının geleceği için kapsamlı siyasi çözüme ulaşmak amacıyla çabaları hızlandırmak adına gerginliği azaltma ve ateşkes çağrısında bulundu.

Görüşmeye ve Berader'in ziyaretine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Doha'da 10 Ağustos'ta Afganlar arası müzakerelerdeki son durumu görüşmek üzere ABD, Çin, Özbekistan, Pakistan, İngiltere, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı düzenlenmişti.

Aynı şekilde 12 Ağustos'ta da yine Doha'da Afganistan'daki barış sürecini görüşmek üzere Katar, Almanya, Hindistan, Norveç, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, ABD ve BM'den temsilcilerin katılımıyla bir toplantı yapılmıştı.

Toplantı sonrası yayımlanan sonuç bildirgesinde, Afgan hükümeti ve Taliban'a şiddeti durdurmaları çağrısında bulunulmuştu.