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Zihinsel engelliye tecavüz etti! Aydın'da cinsel istismarcı kahveci tutuklandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Zihinsel engelliye tecavüz etti! Aydın'da cinsel istismarcı kahveci tutuklandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Süleyman Şahin (59), kendi işlettiği kahvehanenin boş odasında zihinsel engelli Ö.İ.'ye (55) cinsel saldırıda bulundu. Mağdurun, ailesine anlatmasıyla ortaya çıkan olayda şüpheli Şahin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, 3 Ağustos Salı günü, Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kahve işletmecisi Süleyman Şahin, yüzde 76 zihinsel engelli Ö.İ.'ye, işletmesinde kullanılmayan odada cinsel saldırıda bulundu.

Şahin, daha sonra Ö.İ.'yi yaşananları kimseye anlatmamasını söyleyerek, tehdit etti. Ö.İ. ise akşam eve dönünce yaşananları ailesine anlattı. Aile de durumu Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği Başkanı Tayfun Yazıcı’ya bildirdi.

Yazıcı ve Ö.İ.’nin ailesi, jandarmaya giderek Süleyman Şahin’den şikayetçi oldu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ö.İ. ile yakınlarının ifadesi üzerine Şahin’i gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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