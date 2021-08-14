Türkiye'yi 2100 yılında bekleyenler! Kıyı şeridi tamamen değişecek İstanbul ve İzmir dahil
Küresel iklim krizine her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Ki bunu gösteren en büyük emareler yaşadığımız yangınlar ve seller... Önümüzdeki 80 yıllık dönemde de ülkemizin haritasının değişmesine yol açacak bazı değişimler olabilir.
ABD'li bilim insanı Wallace Broecker, 1975 yılında "küresel ısınma" terimini bir bilimsel makalede ilk kez kullandığında çok kısa bir süre içinde dünyanın bu noktaya geleceğini kimse tahmin etmiyordu.
Sadece 45 yılda işler "küresel ısınma" noktasından "küresel iklim krizi" aşamasına ulaştı. Son bir ayda ülkemizde yaşanan seller, yangınlar ve ardından bir kez daha gelen seller bile krizin büyüklüğünü anlayabilmek için yeterli.
En kötüsü de tüm bu felaketlerin sorumlusu biziz, yani insanlar. Hızla artan nüfusumuzla, üretim ve tüketim alışkanlıklarımızla dünyanın hızla ısınmasına katkıda bulunuyoruz.
Dünyanın ortalama sıcaklığı arttıkça atmosfer, okyanuslar ve kutup bölgelerinde çok hızlı değişimler yaşanıyor. Bu değişimler dünyanın dört bir yanındaki aşırı hava olaylarının sayısını ve sıklığını hızla artırıyor.