Fenerbahçe'ye Pelkas'tan sonra bir şok da Mert Hakan Yandaş'tan

Fenerbahçe yeni sezonun açılışını yapmadan üst üste sakatlık şoku yaşıyor. Omzundan geçirdiği sakatlık nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacak Pelkas'tan sonra bugünkü idmanda da Mert Hakan Yandaş ciddi sakatlandı.

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Sarı Lacivertliler'in Adana Demirspor kadrosu açıklandı. Sakatlıkları bulunan Valencia, Pelkas'ın yanı sıra yeni transfer edilen ancak takımdan ayrılması gündemdeki Steven Caulker, diğer yeni transferler Min-Jae Kim, Burak Kapacak ve Çağtay Kurukalıp da maç kadrosunda yer almadı.

Mert Hakan'da yırtık

Taraftara sakatlık şoku yaşatan bir isim de Mert Hakan oldu. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Mert Hakan'da kısmi yırtık tespit edildiği belirtilirken "Oyuncumuz Mert Hakan Yandaş’ın bugünkü antrenman esnasında ağrı hissetmesi sebebi ile Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR’ı çekilmiştir. Sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Filip Novak, Nazım Sangare, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mesut Özil, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Samatta, Serdar Dursun.