BIST 1.448
DOLAR 8,52
EURO 10,05
ALTIN 487,53
HABER /  GÜNCEL

Pendik'te cemevinin camları kırıldı! Valilikten açıklama geldi: İki fail yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Pendik'te cemevinin camları kırıldı! Valilikten açıklama geldi: İki fail yakalandı

PENDİK'te bulunan Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi penceresinin kırıldı. Valilik ve kaymakamlıktan yapılan açıklamalarda iki failin yakalandığı bildirildi. Diyanet İşleri Ali Erbaş da kınama mesajı yayımladı. Öte yandan şahıslardan birinin ifadesine ulaşıldı.

Abone ol

İstanbul Valiliği, Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Ali Baba Sultan Cemevi'nin penceresinin kırılmasına ilişkin 2 şüphelinin yakalandığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pendik ilçemizin Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Ali Baba Sultan Cemevi'nin penceresinin kırılması olayının aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin kamera kayıtları ve görgü tanıklarından alınan bilgiler doğrultusunda yaptıkları titiz çalışmalar neticesinde olayın, bugün saat 01.00 sıralarında cemevinin bahçesine giren iki alkollü şahıs tarafından yapıldığı anlaşılmıştır."

"Olaya karışan şüpheli E.Ş. ve E.B. adlı şahıslar yakalanmış olup, başlatılan soruşturma devam etmektedir. İbadethanelere yapılan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaymakamlıktan da açıklama geldi 
Pendik Kaymakamlığı, Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi penceresinin kırılmasıyla ilgili faillerin yakalandığını bildirdi. Pendik Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde ilçemiz Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi penceresinin kırıldığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce cemevi görevlileri ve mahalle sakinlerinden alınan bilgiler ışığında failler yakalanmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Şüphelilerden birinin ifadesine ulaşıldı
Bu arada şüphelilerden E.Ş.'nin emniyetteki ifadesinde kendisi ve arkadaşı E.B'nin de Alevi olduğunu, cemevi bahçesinde alkol aldıklarını, uyumak için içeri girmeye çalıştıklarını, kapılar kilitli olduğu için camı kırıp içeri girdiklerini ve sabah uyanınca ayrıldıklarını söylediği belirtildi. Öte yandan cemevi yetkilisinin şikayetten vazgeçtiği öğrenildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş saldırıyı kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İstanbul Ali Baba Sultan Cemevi'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı. Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: İstanbul Ali Baba Sultan Cemevi'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Toplumsal barışa ve kardeşliğimize kastedenlere karşı bizler hep birlikte fitneye, fesada ve tefrikaya fırsat vermeden birliğimizi, beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz inşallah."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Türkiye'yi 2100 yılında bekleyenler! Kıyı şeridi tamamen değişecek İstanbul ve İzmir dahil
Foto Galeri Türkiye'yi 2100 yılında bekleyenler! Kıyı şeridi tamamen değişecek İstanbul ve İzmir dahil Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Boupendza Süper Lig'e veda ediyor! Ömer Erdoğan transferi resmen duyurdu
Boupendza Süper Lig'e veda ediyor! Ömer Erdoğan transferi resmen duyurdu
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Küçükçekmece'de İETT otobüsü alevlere teslim oldu
Küçükçekmece'de İETT otobüsü alevlere teslim oldu
Sinop'ta sel mağduru vatandaşlardan biri: Tomruklar fişek gibi, S-400 füzesi gibi geldi
Sinop'ta sel mağduru vatandaşlardan biri: Tomruklar fişek gibi, S-400 füzesi gibi geldi
Fatih Karagümrük sezonun ilk maçında Gaziantep FK'yı 3-2 yendi
Fatih Karagümrük sezonun ilk maçında Gaziantep FK'yı 3-2 yendi
Fenerbahçe'ye Pelkas'tan sonra bir şok da Mert Hakan Yandaş'tan
Fenerbahçe'ye Pelkas'tan sonra bir şok da Mert Hakan Yandaş'tan
Sel bölgesine giden Kılıçdaroğlu'ndan hükümete "afet bölgesi" teşekkürü
Sel bölgesine giden Kılıçdaroğlu'ndan hükümete "afet bölgesi" teşekkürü
Putin'den Kahramanmaraş'ta düşen uçakla ilgili Başkan Erdoğan'a taziye mesajı
Putin'den Kahramanmaraş'ta düşen uçakla ilgili Başkan Erdoğan'a taziye mesajı
Fransa Ligue 1'de son şampiyon Lille, Nice'e evinde 4-0 kaybetti
Fransa Ligue 1'de son şampiyon Lille, Nice'e evinde 4-0 kaybetti
Kastamonu'da 'HES patladı' iddiası! DSİ genel müdürü: Böyle bir şey söz konusu değil
Kastamonu'da 'HES patladı' iddiası! DSİ genel müdürü: Böyle bir şey söz konusu değil