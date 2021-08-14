Pendik'te cemevinin camları kırıldı! Valilikten açıklama geldi: İki fail yakalandı

PENDİK'te bulunan Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi penceresinin kırıldı. Valilik ve kaymakamlıktan yapılan açıklamalarda iki failin yakalandığı bildirildi. Diyanet İşleri Ali Erbaş da kınama mesajı yayımladı. Öte yandan şahıslardan birinin ifadesine ulaşıldı.

Abone ol

İstanbul Valiliği, Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Ali Baba Sultan Cemevi'nin penceresinin kırılmasına ilişkin 2 şüphelinin yakalandığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pendik ilçemizin Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Ali Baba Sultan Cemevi'nin penceresinin kırılması olayının aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin kamera kayıtları ve görgü tanıklarından alınan bilgiler doğrultusunda yaptıkları titiz çalışmalar neticesinde olayın, bugün saat 01.00 sıralarında cemevinin bahçesine giren iki alkollü şahıs tarafından yapıldığı anlaşılmıştır."

"Olaya karışan şüpheli E.Ş. ve E.B. adlı şahıslar yakalanmış olup, başlatılan soruşturma devam etmektedir. İbadethanelere yapılan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaymakamlıktan da açıklama geldi

Pendik Kaymakamlığı, Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi penceresinin kırılmasıyla ilgili faillerin yakalandığını bildirdi. Pendik Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde ilçemiz Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi penceresinin kırıldığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce cemevi görevlileri ve mahalle sakinlerinden alınan bilgiler ışığında failler yakalanmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Şüphelilerden birinin ifadesine ulaşıldı

Bu arada şüphelilerden E.Ş.'nin emniyetteki ifadesinde kendisi ve arkadaşı E.B'nin de Alevi olduğunu, cemevi bahçesinde alkol aldıklarını, uyumak için içeri girmeye çalıştıklarını, kapılar kilitli olduğu için camı kırıp içeri girdiklerini ve sabah uyanınca ayrıldıklarını söylediği belirtildi. Öte yandan cemevi yetkilisinin şikayetten vazgeçtiği öğrenildi.