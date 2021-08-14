BIST 1.448
DOLAR 8,52
EURO 10,05
ALTIN 487,53
HABER /  GÜNCEL

Sel felaketini yaşayan Kastamonu ve Sinop uzaydan görüntülendi!

Sel felaketini yaşayan Kastamonu ve Sinop uzaydan görüntülendi!

Milli Savunma Bakanlığı, Göktürk-1 keşif uydusunun Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntülediğini aktardı.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketinin yaşandığı bölgelerin uzaydan görüntüsünü paylaştı.

"Türkiye'nin uzaydaki gözü" olan Göktürk-1 keşif uydusunun çektiği karelerde, Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntüledi.

Göktürk-1, sel bölgelerini uzaydan görüntüledi
Çekilen görüntülerin arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uzaydaki gözümüz olan Göktürk-1 Keşif Uydumuz, Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntüledi. Çekilen görüntüler arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldı."

ÖNCEKİ HABERLER
Pendik'te cemevinin camları kırıldı! Valilikten açıklama geldi: İki fail yakalandı
Pendik'te cemevinin camları kırıldı! Valilikten açıklama geldi: İki fail yakalandı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Boupendza Süper Lig'e veda ediyor! Ömer Erdoğan transferi resmen duyurdu
Boupendza Süper Lig'e veda ediyor! Ömer Erdoğan transferi resmen duyurdu
Bursa'da kahreden ölüm! Minik Kumsal oyun oynarken devrilen dolabın altında kaldı
Bursa'da kahreden ölüm! Minik Kumsal oyun oynarken devrilen dolabın altında kaldı
Sinop'ta sel mağduru vatandaşlardan biri: Tomruklar fişek gibi, S-400 füzesi gibi geldi
Sinop'ta sel mağduru vatandaşlardan biri: Tomruklar fişek gibi, S-400 füzesi gibi geldi
ABD, Afganları yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere
ABD, Afganları yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere
Fenerbahçe'ye Pelkas'tan sonra bir şok da Mert Hakan Yandaş'tan
Fenerbahçe'ye Pelkas'tan sonra bir şok da Mert Hakan Yandaş'tan
Sel bölgesine giden Kılıçdaroğlu'ndan hükümete "afet bölgesi" teşekkürü
Sel bölgesine giden Kılıçdaroğlu'ndan hükümete "afet bölgesi" teşekkürü
Putin'den Kahramanmaraş'ta düşen uçakla ilgili Başkan Erdoğan'a taziye mesajı
Putin'den Kahramanmaraş'ta düşen uçakla ilgili Başkan Erdoğan'a taziye mesajı
Fransa Ligue 1'de son şampiyon Lille, Nice'e evinde 4-0 kaybetti
Fransa Ligue 1'de son şampiyon Lille, Nice'e evinde 4-0 kaybetti