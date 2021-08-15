BIST 1.448
DOLAR 8,52
EURO 10,05
ALTIN 487,53
HABER /  GÜNCEL

Kahramanmaraş'ta uçak kazasında ölenlerin cenazeleri Adana'ya gönderildi

Kahramanmaraş'ta uçak kazasında ölenlerin cenazeleri Adana'ya gönderildi

KAHRAMANMARAŞ'ta orman yangını söndürme çalışması sırasında kaza kırıma uğrayan uçağın 8 kişilik mürettebatının cansız bedenleri Kahramanmaraş’tan Adana’ya gönderildi.

Abone ol

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesilmiş, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilerek uçakta bulunan 8 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Hayatını kaybeden Türk Pilot Serkan Mirzaoğlu, Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın, Koordinatör Edip Uzunoğlu, Kaptan Pilot Evgenii Kuznetsov, 2. Pilot Vıladıslav Berkutov, Radyo Operatörü Nıkolai Omelchenko, Navigatör Vadim Karasev ve Teknisyen Lurii Chuborov’ın cansız bedenleri olayın yaşandığı yerden helikopterler yardımıyla alınarak Kahramanmaraş Tıp Fakültesi Morguna getirildi.

Buradaki işlemlerin ardından 5’i Rus toplam 8 kişinin cansız bedeni önce ambulans ile havalimanına, oradan da Adana’ya gönderildi.

İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı dağa çarparak düştü! 8 kişi hayatını kaybetti
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Türkiye'yi 2100 yılında bekleyenler! Kıyı şeridi tamamen değişecek İstanbul ve İzmir dahil
Foto Galeri Türkiye'yi 2100 yılında bekleyenler! Kıyı şeridi tamamen değişecek İstanbul ve İzmir dahil Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Süleyman Soylu Bozkurt'ta konuştu yalan iddialara sert tepki: Şeytanla işbirliğidir
Süleyman Soylu Bozkurt'ta konuştu yalan iddialara sert tepki: Şeytanla işbirliğidir
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
ABD Alaska'da ve Haiti'de peş peşe çok şiddetli depremler! Haiti'de ölü sayısı 227'ye çıktı
ABD Alaska'da ve Haiti'de peş peşe çok şiddetli depremler! Haiti'de ölü sayısı 227'ye çıktı
Sel felaketini yaşayan Kastamonu ve Sinop uzaydan görüntülendi!
Sel felaketini yaşayan Kastamonu ve Sinop uzaydan görüntülendi!
Pendik'te cemevinin camları kırıldı! Valilikten açıklama geldi: İki fail yakalandı
Pendik'te cemevinin camları kırıldı! Valilikten açıklama geldi: İki fail yakalandı
Küçükçekmece'de İETT otobüsü alevlere teslim oldu
Küçükçekmece'de İETT otobüsü alevlere teslim oldu
Bursa'da kahreden ölüm! Minik Kumsal oyun oynarken devrilen dolabın altında kaldı
Bursa'da kahreden ölüm! Minik Kumsal oyun oynarken devrilen dolabın altında kaldı
Sinop'ta sel mağduru vatandaşlardan biri: Tomruklar fişek gibi, S-400 füzesi gibi geldi
Sinop'ta sel mağduru vatandaşlardan biri: Tomruklar fişek gibi, S-400 füzesi gibi geldi
Fatih Karagümrük sezonun ilk maçında Gaziantep FK'yı 3-2 yendi
Fatih Karagümrük sezonun ilk maçında Gaziantep FK'yı 3-2 yendi
ABD, Afganları yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere
ABD, Afganları yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere