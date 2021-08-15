Süper Lig'de Altay, Kayserispor'u 3-0 mağlup etti

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, ilk hafta maçını evinde Yukatel Kayserispor ile oynadığı karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazandı.Abone ol
Süper Lig'in yeni sezon açılış haftasında Altay, evinde Yukatel Kayserispor'u konuk etti.
Ligde son karşılaşmasına 31 Mayıs 2003'te Güngören Belediye Stadı'nda İstanbulspor'a karşı çıkan siyah-beyazlı ekip, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan maçta rakibini 3-0 mağlup etti.
Seyircisi önünde etkili bir futbol sergileyen Altay'ın gollerini 9' ve 45+3' Daouda Bamba ve 86. dakikada Thaciano kaydetti.