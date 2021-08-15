BIST 1.448
DOLAR 8,52
EURO 10,05
ALTIN 487,53
HABER /  SPOR

Hatay ve Kasımpaşa Süper Lig'e 1'er puanla başlangıç yaptı

Hatay ve Kasımpaşa Süper Lig'e 1'er puanla başlangıç yaptı

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Hatayspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. İlk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşma, 1-1 sona erdi ve taraflar, sezona 1'er puanla giriş yaptı.

Abone ol

Ev sahibi Hatayspor maça Munir, Adekugbe, Burak Öksüz, Onur Ergün, Kamil Ahmet Çörekçi, Riberio, Boudjemaa, Kamara, Emre Çolak, Louis, Diouf 11'i ile maça çıktı. Kasımpaşa ise Harun Tekin, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan Serbest, Ben Ouanes, Eysseric, Sadıku, Hajradinovic, Varga, Yusuf Erdoğan, Umut Dilan Bozok 11'i ile maça başladı.

18. dakikada konuk ekip öne geçti. Kasımpaşa’nın ceza yayının önünden kullandığı serbest vuruşta Eysseric, meşin yuvarlağı filelerle buluşurdu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

72. dakikaya gelindiğinde ev sahibi Hatayspor, beraberliği yakaladı. Sahneye çıkan Saba Lobzhanidze, eşitliği getiren golü attı: 1-1.

90 dakika, 1-1 sona erdi ve her iki takım da yeni sezona 1'er puanla başladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'de Altay, Kayserispor'u 3-0 mağlup etti
Süper Lig'de Altay, Kayserispor'u 3-0 mağlup etti
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Kahramanmaraş'ta uçak kazasında ölenlerin cenazeleri Adana'ya gönderildi
Kahramanmaraş'ta uçak kazasında ölenlerin cenazeleri Adana'ya gönderildi
ABD Alaska'da ve Haiti'de peş peşe çok şiddetli depremler! Haiti'de ölü sayısı 227'ye çıktı
ABD Alaska'da ve Haiti'de peş peşe çok şiddetli depremler! Haiti'de ölü sayısı 227'ye çıktı
Samsun'da genç Lale koronadan öldü babası çıkan haberlere isyan etti: Yalan!
Samsun'da genç Lale koronadan öldü babası çıkan haberlere isyan etti: Yalan!
Pendik'te cemevinin camları kırıldı! Valilikten açıklama geldi: İki fail yakalandı
Pendik'te cemevinin camları kırıldı! Valilikten açıklama geldi: İki fail yakalandı
Boupendza Süper Lig'e veda ediyor! Ömer Erdoğan transferi resmen duyurdu
Boupendza Süper Lig'e veda ediyor! Ömer Erdoğan transferi resmen duyurdu
Küçükçekmece'de İETT otobüsü alevlere teslim oldu
Küçükçekmece'de İETT otobüsü alevlere teslim oldu
Bursa'da kahreden ölüm! Minik Kumsal oyun oynarken devrilen dolabın altında kaldı
Bursa'da kahreden ölüm! Minik Kumsal oyun oynarken devrilen dolabın altında kaldı
Sinop'ta sel mağduru vatandaşlardan biri: Tomruklar fişek gibi, S-400 füzesi gibi geldi
Sinop'ta sel mağduru vatandaşlardan biri: Tomruklar fişek gibi, S-400 füzesi gibi geldi