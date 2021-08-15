Hatay ve Kasımpaşa Süper Lig'e 1'er puanla başlangıç yaptı

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Hatayspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. İlk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşma, 1-1 sona erdi ve taraflar, sezona 1'er puanla giriş yaptı.

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Ev sahibi Hatayspor maça Munir, Adekugbe, Burak Öksüz, Onur Ergün, Kamil Ahmet Çörekçi, Riberio, Boudjemaa, Kamara, Emre Çolak, Louis, Diouf 11'i ile maça çıktı. Kasımpaşa ise Harun Tekin, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan Serbest, Ben Ouanes, Eysseric, Sadıku, Hajradinovic, Varga, Yusuf Erdoğan, Umut Dilan Bozok 11'i ile maça başladı.

18. dakikada konuk ekip öne geçti. Kasımpaşa’nın ceza yayının önünden kullandığı serbest vuruşta Eysseric, meşin yuvarlağı filelerle buluşurdu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

72. dakikaya gelindiğinde ev sahibi Hatayspor, beraberliği yakaladı. Sahneye çıkan Saba Lobzhanidze, eşitliği getiren golü attı: 1-1.

90 dakika, 1-1 sona erdi ve her iki takım da yeni sezona 1'er puanla başladı.